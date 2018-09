Sau công khai yêu, An Nguy lạnh lùng xuất hiện bên Kiều Minh Tuấn

Tối ngày 17/9, bộ phim "Chú ơi! đừng lấy mẹ con" đã có buổi ra mắt tại Hà Nội. Bên cạnh nội dung của phim, nhiều khán giả đã tới sự kiện vì tò mò xem sau khi công khai yêu, An Nguy và Kiều Minh Tuấn sẽ xuất hiện ra sao? Không như nhiều người dự đoán, An Nguy sẽ tay trong tay với Kiều Minh Tuấn để ra mắt bộ phim đóng chung mà cô nàng vlogger đời đầu này lặng lẽ tới 1 mình và gây bất ngờ cho nhiều người. Trong khi đó, theo quan sát của PV Kiến Thức, nhân vật nam chính Kiều Minh Tuấn đã đến từ rất sớm và "trốn" trong phòng riêng để chờ An Nguy. Lần đầu xuất hiện trước công chúng sau vụ lùm xùm tình cảm với diễn viên Kiều Minh Tuấn, An Nguy diện bộ đồ khoe vai trần nuột nà và không có chút tỏ ra căng thẳng sau những ngày dài sống trong chỉ trích của dư luận. Trước khi bước tới thảm đỏ của buổi lễ ra mắt phim, An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã chụp chung những bức hình với 2 diễn viên nhí thủ vai hai người con trong phim. Nhưng theo cảm quan của PV Kiến Thức, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy dường như luôn giữ khoảng cách "an toàn" với nhau. Trước ống kính phóng viên, cả hai khá ngại ngùng và không dành cho nhau bất cứ cử chỉ thân mật nào. Đây là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện sau khi thừa nhận tình cảm. Tuy nhiên, khác với các buổi ra mắt phim khác, An Nguy và Kiều Minh Tuấn dù là diễn viên chính nhưng từ chối tiếp xúc với phóng viên cũng như trả lời báo chí. Không có một khoảnh khắc nào cặp đôi Kiều Minh Tuấn và An Nguy đứng gần nhau khi chụp hình trên thảm đỏ. Không biết vô tình hay đã được sắp xếp, luôn có một người trong ê-kíp xen giữa hai người. Dường như cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều tỏ ra rất có "khoảng cách" với nhau khi xuất hiện giữa công chúng. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng: Liệu đây có phải màn kịch "phim giả, tình cũng giả" để kéo khách tới xem phim của ê-kíp sản xuất? Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều không trả lời trong buổi họp báo ra mắt phim mà người được cử để trả lời đó là Will, 1 nhân vật "thứ" trong phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con". Kiều Minh Tuấn và An Nguy xuất hiện khá xa nhau trong buổi công chiếu phim và những hành động tình cảm của họ dường như không hề diễn ra. An Nguy nhận bánh chúc mừng của các fan tại Hà Nội.

Xem trailer phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con". Nguồn Youtube/ BHDStar:





