Chân dung cô con gái đang du học tại Úc của nữ MC Cát Tường

MC Cát Tường hiện đang là cái tên tâm điểm trong những ngày gần đây, bởi sự vắng bóng của cô trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Trước sự thay đổi quá lớn này, Cát Tường đã không giấu nỗi sự thất vọng và buồn bã. Ngoài việc phải xa rời chương trình mà mình gắn bó đã 6 năm, thì cô còn phải đối diện với một nỗi buồn khác: Mất đi một nguồn thu tài chính lớn trong cuộc sống.

Hình ảnh mới nhất của Cát Tường sau ồn ào Bạn muốn hẹn hò. Theo như cô chia sẻ, thì nhờ sự ổn định với chương trình, mà cô có tiền cho con gái đi du học, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con. Hình ảnh nữ ca sỹ livestream bán hàng online sau sự cố khiến nhiều người thấy xót xa. Trong một diễn biến khác, mọi người đổ dồn sự chú ý vào cô con gái duy nhất của Cát Tường - người mà cô coi là cả thế giới và làm mọi thứ để cho con được du học. Hơn 10 năm trước, khi đang độ tuổi thanh xuân, Cát Tường đã bất ngờ sinh con và làm vợ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Cô một mình nuôi con gái. Vẻ đáng yêu của con gái Cát Tường. Con gái của Cát Tường tên là Nguyễn Trí Cát An, tên thân mật ở nhà là Na Uy, hiện đang du học tại Úc. Nói về sự ra đời của con gái, Cát Tường từng thừa nhận mình là một ”người mẹ không tốt”, do ảnh hưởng của cuộc hôn nhân không trọn vẹn. ”Bản thân tôi không phải người mẹ tốt. Tôi sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại không như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Mẹ tôi mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái. Khi con gái càng ngày càng lớn, ký ức về những ngày tháng đau khổ càng mờ dần. Tôi xem con gái như một người bạn nên 2 mẹ con sống rất vui vẻ. Điều tôi lo sợ là sau này con gái lớn lên sẽ lận đận tình duyên giống như mình ngày trước. Vì người mẹ nào cũng muốn con gái hạnh phúc mà”, Cát Tường tâm sự.



Cô thường tận dụng những chuyến công tác, lưu diễn hoặc thời gian rảnh để qua thăm con gái. Hai mẹ con thường xuyên đi chơi, selfie cùng nhau. Nhiều người cảm giác cả hai thân thiết với nhau như những người bạn.

Cát An là một cô gái khá năng động, hiện đại và trẻ trung. Giống mẹ, Cát An thích ca hát và còn biết chơi đàn guitar. Trên trang cá nhân của mình, Cát An hay chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực giống như người mẹ nổi tiếng của mình.