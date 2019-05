Nhan sắc như hot girl của con gái “bà mối quốc dân” Cát Tường

Cát An là con gái của MC Cát Tường. Năm nay, cô nhóc tròn 17 tuổi, đang du học ở Australia. Sau khi bố mẹ ly hôn, Cát An sống với bà ngoại. Lớn hơn một chút, cô nhóc được mẹ đón lên Sài Gòn sống chung. Con gái của Cát Tường có tên thân mật là Na Uy. Hiện tại, Na Uy lớn phổng phao. Na Uy sở hữu nhan sắc xinh đẹp không kém một hot girl. Hiện tại, Cát An đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Ở đời thường, con gái của "bà mối quốc dân" Cát Tường có gu thời trang trẻ trung. Giống mẹ, Cát An thích ca hát. Ngoài ra, con gái của Cát Tường còn biết chơi đàn guitar. Cát An và mẹ không chỉ giống về ngoại hình mà còn ở tính cách độc lập, mạnh mẽ. Cát An nhận được sự chăm sóc của bà ngoại nhiều hơn là của mẹ. Dù tình cảm mẹ con không sâu sắc nhưng đối với Cát An, mẹ là duy nhất không ai thay thế được. Không phản đối mẹ tìm bến đỗ hạnh phúc nhưng Cát An không đồng ý mẹ sinh em bé bởi cô nhóc sợ em bé sẽ thiếu thốn tình cảm nếu mẹ không có thời gian dành cho em bé. Con gái du học ở Australia nên Cát Tường thi thoảng mới gặp con. Hình ảnh Cát Tường bên con gái ở Australia trong năm nay. Xem một trích đoạn chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Nguồn Youtube

