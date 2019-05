Trăm mối rủi ro khi ca sĩ chạy show hội chợ

Hoảng loạn khi bị khán giả hành hung



Nghe thật vô lý khi khán giả lại hành hung chính người vừa đứng trên sân khấu để biểu diễn phục vụ mình nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Mới đây nam ca sĩ Du Thiên đã gặp sự cố khi biểu diễn tại Vĩnh Phúc. Anh có xô xát với một đám khán giả quá khích, sau đó phải tháo chạy vì bị đánh, gây nên cảnh tượng náo loạn.

Du Thiên bị đánh khi diễn hội chợ.

Du Thiên không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng ca sĩ bị hành hung. Trước đó, ca sĩ Lưu Chí Vỹ cũng từng bị khán giả chửi mắng, đuổi đánh, hắt nước vào người vì đến trễ. Cẩm Ly thì bị quăng nguyên… con trăn vào người. Vũ Duy Khánh nhiều lần bị ném đá vỡ cửa kính ô tô. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn còn rùng mình khi nhớ lại lúc mới đi hát, một lần sau khi diễn xong anh bị một đám nam thanh niên cầm ghế đuổi đánh vì anh ‘dám' chụp hình chung với bạn gái họ. Anh cũng kể nhiều lần đi diễn, khán giả bên dưới vừa xem vừa… nhậu, đến khi say chạy lên cả sân khấu quậy phá, sàm sỡ ca sĩ. Nhiều lần biểu diễn ở khu vực giang hồ bảo kê, chưa kịp đóng tiền bến bãi bèn bị đập xe.

Hú hồn vì bị sàm sỡ

Ca sĩ Bảo Thy, Đông Nhi từng gặp sự cố bị fan cuồng cưỡng hôn ngay trên sân khấu. Đến đàn ông như Chiến Thắng cũng từng bị sàm sỡ trong một hội chợ ở Hà Giang. Người này sau đó còn tố anh thuê vệ sĩ đánh khán giả, thực chất anh đã bị động chạm, sờ trên nắn dưới khi đang biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Bị ‘thó' mất đồ

Chuyện ca sĩ bị xô kéo, móc túi là chuyện xảy ra như cơm bữa ở các hội chợ. Đàm Vĩnh Hưng từng bị ‘kéo' mất chiếc khăn hàng hiệu lúc đang biểu diễn ở triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, khiến anh phải mở lời xin lại đồ của mình.

Dặm trường tìm đường đi hát

Một trong những khó khăn lớn nhất của ca sĩ khi đi diễn tỉnh lẻ là tìm đường. Có những nơi xa xôi, hẻo lánh đến nỗi 'chị Google' cũng phải bó tay. Hậu quả là họ bị lạc đường, đến trễ và bị chửi mắng thậm tệ. Lưu Chí Vỹ và Thanh Duy là những ca sĩ từng bị bầu show mắng chửi vì đi trễ mà nguyên nhân cũng chỉ vì họ đi lạc.

Là ca sĩ chuyên chạy show tỉnh, Quách Thành Danh kể việc đầu tiên là phải nghiên cứu quãng đường và địa hình, không ít lần anh cũng bị lạc đường. Nam ca sĩ nhớ lại năm 2016 khi diễn ở Tràm Chim, Đồng Tháp, đường rất nhỏ và xấu, sơ suất có thể rơi xuống sông, nếu đi nhầm đường thì không thể quay đầu xe. Có đêm anh chạy xe 800 - 900km để đến điểm diễn.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ có những đêm anh chạy show 4 điểm diễn, mỗi điểm cách nhau đến 40km, mỗi ngày chạy show tỉnh trung bình mấy trăm cây số. Tất nhiên anh cũng nhiều lần bị lạc đường do 'chị Google' hại, có lần nam ca sĩ Con bướm xuân lạc trôi đến tận gần biên giới Trung Quốc.

Gặp sự cố với chính bầu show

Ca sĩ và bầu show là mối quan hệ cộng sinh nhưng không ít lần chính bầu show lại là người khiến ca sĩ phải lao đao. Về vụ việc ca sĩ Lưu Chí Vỹ bị khán giả xúc phạm, hành hung khi đến trễ có sự nhúng tay của bầu show. Chính bầu show đã xúi giục khán giả, châm thêm dầu vào lửa để nam ca sĩ bị khán giả sỉ nhục.

Thanh Duy cũng gặp phải sự cố tương tự, anh bị bầu show chặn đường, dằn mặt bằng những lời lẽ nặng nề khi biết anh biểu diễn cho sự kiện của ‘bọn kế bên'. Hồ Quang Hiếu cũng khẳng định nhiều bầu show rất giang hồ, gọi show không được thì gọi điện hù dọa ca sĩ không được làm cho bầu khác, nếu không sẽ 'ăn đòn'.

Rapper Karik từng đăng đàn tố cáo bầu show quỵt tiền và đánh đập mình cùng các bạn diễn Cường Seven, Kimmese, Andree tại một show diễn ở Phú Yên. Thậm chí ông bầu này còn đưa các ca sĩ đến một địa điểm vắng, gọi giang hồ đến đánh họ, Kimmese đã bị đạp văng khỏi xe. Các nghệ sĩ sợ hãi tháo chạy vào rừng, đến gần 1 giờ sáng mới tìm được taxi và báo công an.

Bị quỵt tiền

Chuyện bị bầu show quỵt tiền là rủi ro mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng có thể gặp phải, dù đã nổi tiếng hay mới vào nghề. Nổi tiếng như Phương Thanh cũng từng than phiền vì bị quỵt tiền. Cây hài Don Nguyễn định bỏ về sau khi phát hiện bầu show ăn chặn tiền cát xê nhưng anh bị ép ở lại hát, nếu không sẽ bị MC nói xấu. Thế mà diễn xong, anh chỉ nhận được 1/3 số cát xê so với thỏa thuận ban đầu và còn bị hù dọa, đánh đập.

Võ Hạ Trâm cũng từng bị một phen nhớ đời khi được mời đi hát sự kiện ở Quy Nhơn. Khi vừa đáp máy bay đến nơi, cô được thông báo hủy show đột ngột. Khi bàn đến chuyện cát xê, cô được bầu show đưa tờ ngân phiếu trị giá 500 triệu đồng nhưng cô không nhận mà muốn thanh toán bằng tiền mặt. Người này đã có những cử chỉ sàm sỡ và định cưỡng bức khiến cô hoảng loạn. Nhiều khi quá tin tưởng bầu show quen, không làm hợp đồng mà nghệ sĩ phải nhận cái kết đắng. Đến nơi không thấy bầu show đâu, họ trốn biệt, hủy show giữa chừng không trả chi phí đi lại cho ca sĩ.

Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra

Không phải chỉ những ca sĩ được gắn mác ‘ca sĩ hội chợ' thì mới diễn show hội chợ. Những ngôi sao hạng A như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Sơn Tùng cũng thỉnh thoảng nhận show hội chợ khi sắp xếp được lịch hoặc do mối quan hệ thân tình với bầu show. Tất nhiên cát xê của họ cũng là con số cao ngất ngưởng, lên đến hàng trăm triệu. Những ‘ngôi sao hội chợ' như Lâm Chấn Huy, Lưu Chí Vỹ, Châu Gia Kiệt cũng hòm hòm vài chục triệu mỗi show diễn.

Tuy nhiên, những ca sĩ chưa có tên tuổi, chỉ chuyên hát lót thì cát xê lại rất bèo, thường chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu. Linh Miu từng chia sẻ cát xê cô nhận được chỉ vỏn vẹn có 600 nghìn đồng.

Đủ những hiểm nguy khác rình rập

Các sân khấu hội chợ thường dựng ngoài trời nên phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Gặp hôm mưa gió, show ế khách, các nghệ sĩ không những không được trả cát xê mà còn phải bỏ tiền túi cho những khoản chi phí đi lại, ăn ở. Sân khấu hội chợ cũng không an toàn do được dựng sơ sài, dễ bị sập, âm thanh, ánh sáng kém. Đó là lý do những sao hạng A rất kén show hội chợ.