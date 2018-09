Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn có liều lĩnh khi ra mắt phim sau bão?

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con". Nguồn Youtube/ BHDStar:

Phim ra mắt sau scandal: Ngẫu nhiên hay cố ý?

Sau bao "giông bão" liên quan đến chuyện tình tay ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy , bộ phim về đề tài tình cảm gia đình "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cuối cùng cũng đến ngày ra rạp (21/9).

Vài ngày trước khi phim ra mắt, nhà sản xuất phim – bà Phan Thị Kim Dung (nghệ danh Dung Bình Dương) đã phải lên tiếng phản bác những tin đồn cho rằng chuyện An Nguy và Kiều Minh Tuấn công khai yêu nhau là một chiêu trò để PR cho "Chú ơi, đừng lấy mẹ con".

NSX Dung Bình Dương khẳng định chưa bao giờ biết, ủng hộ hay đồng tình kết hợp những diễn viên này để làm chiêu trò PR cho phim. Vì thế không bao giờ dùng chiêu trò PR để đi ngược lại chính mình. Lý giải này của NSX khiến cho "cơn bão tẩy chay" phim có Kiều Minh Tuấn - An Nguy dấy lên mạnh mẽ trước đó dần có dấu hiệu lắng xuống.

Kiều Minh Tuấn - An Nguy công khai yêu nhau.

Tuy nhiên, dư luận lại đang hướng sang một sự kiện khác có đôi chút liên quan, đó là Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn cũng có một bộ phim khác lấy đề tài gia đình dự kiến ra rạp vào tháng 10 tới, mang tên "Mẹ Tuệ". Phim do Huỳnh Đông làm đạo diễn, đã được ghi hình vào tháng 5 vừa qua.

Trong phim, Cát Phượng vào vai mẹ Tuệ - một người mẹ có hoàn cảnh bất hạnh, phải tảo tần nuôi cậu con trai Tim (bé Huy Khang đóng). Kiều Minh Tuấn đóng vai Giang, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và có ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con Tuệ. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trong hậu trường phim "Mẹ Tuệ". Phim dự kiến ra mắt sau khi những ồn ào quanh chuyện tình tay ba giữa Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến dư luận không khỏi đặt ra những nghi vấn: Scandal của ba người nếu như không phải là mục đích PR cho "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" như những người liên quan đã khẳng định thì vì mục đích khác chăng? Lùm xùm đó có tác động như thế nào đến bộ phim "Mẹ Tuệ" sắp ra mắt?

Phim mới của Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng: Được ăn cả, ngã về không

Câu trả lời chính xác nhất thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Còn về phía khán giả, đa phần trong số họ vẫn cho rằng việc Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn liều ra mắt phim sau “tâm bão“ có thể khiến họ "hoặc là có cả, hoặc là mất tất".

Có thể những ồn ào vừa qua khiến cặp đôi trở thành cái tên hot thu hút khán giả đến rạp nhưng cũng có thể điều đó không mang lại hiệu ứng như mong muốn. Thậm chí, ngay cả niềm tin cặp nghệ sĩ gây dựng với công chúng cũng dễ bị "đổ xuống sông xuống bể" chỉ vì chuyện đời tư gây nhiều tranh cãi.

Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng và đoàn làm phim "Mẹ Tuệ". Ảnh: FB Nguyễn Ái Châu.

Cát Phượng từ một người nhận được sự cảm thông nay phải đối mặt với những tin đồn xung quanh việc là "đạo diễn" cho chuyện tình của Kiều Minh Tuấn - An Nguy , dù "cô Cát" đã không ít lần bày tỏ sự bức xúc và phủ nhận mọi chuyện trên trang cá nhân.

An Nguy - một vlogger nổi tiếng một thời, người từng miệt thị so sánh những kẻ thứ ba trong tình yêu với việc xếp hàng ở nhà vệ sinh - giờ lại bị gán cho cái mác "con giáp thứ 13". Còn Kiều Minh Tuấn thì bị cho là kẻ “phụ nghĩa tào khang” khi từng thề non hẹn biển với mối tình 10 năm, nay chỉ coi là tình thương nhiều hơn tình yêu. Để rồi cả hai người bị vướng vào làn sóng tẩy chay của dư luận.

Chuyện được hay mất người trong cuộc hẳn có thể lường trước. Về phía khán giả, thôi thì cứ theo dõi chuyện tình đẹp của diễn viên ở trên phim, thay vì phải quá "đau đầu" với cuộc tình của những sao Việt ở ngoài đời!