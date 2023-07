Cận cảnh hai con trai đáng yêu của Thanh Bùi trên sân khấu

Mới đây, nhạc sĩ Thanh Bùi đánh đàn piano và hát bè ca khúc Ba kể con nghe cùng các học trò và hai con trai sinh đôi Khải An - Kiến An tại một buổi diễn ở TP HCM. Sau khi trình diễn, Thanh Bùi khóc nức nở.

Thanh Bùi khóc sau khi biểu diễn cùng hai con trai. Ảnh: Người Đưa Tin.

Khải An - Kiến An chào đời năm 2016. Cặp song sinh nhà Thanh Bùi lộ diện lần đầu năm 2017. Sau đó, Khải An - Kiến An gần như không được bố mẹ cho xuất hiện.

Thanh Bùi bên con trai Khải An còn vợ nam nhạc sĩ bên con trai Kiến An. Ảnh: Zing.

Có vài lần Thanh Bùi chia sẻ về các con trên truyền thông. Ngày 29/3, Thanh Bùi bất ngờ tiết lộ hai con trai từng bị chẩn đoán mắc tự kỷ lúc hai tuổi. “Hai con của tôi hai tuổi nhưng chưa nói được gì hết, tôi rất lo.

Rồi một hôm tôi được xem một phim tài liệu về trẻ tự kỷ, tôi đã thấy hình ảnh của con mình trong đó. Vậy là tôi lập tức đưa con gặp những bác sĩ giỏi nhất. Trong 45 phút, cả hai bác sĩ đều chẩn đoán con tôi mắc tự kỷ và muốn cho các bé uống thuốc đặc trị…

…Thật may mắn, một chuyên gia đã đến gặp gỡ, đồng hành cùng các con tôi trong suốt 3 tháng, cuối cùng kết luận các con không bị tự kỷ mà bị rối loạn ngôn ngữ. Cứ như thế, chúng tôi đã đi từng bước để giải quyết vấn đề. Giờ đây, các con tôi đã 6 tuổi và phát triển rất tốt, thậm chí có những điều phát triển nhanh hơn tuổi”, Dân Trí lẫn lời Thanh Bùi.

Trong cuộc phỏng vấn với Khám Phá năm 2019, Thanh Bùi cho biết, trong hai con trai, một bé cởi mở ồn ào, một bé lại im lặng, đằm tính. Hai con trai của Thanh Bùi đều yêu thích nghệ thuật. Nếu như Kiến An thích nhảy thì Khải An là mê chơi đàn piano.

Theo Thanh Bùi, anh không bắt các con phải chọn gì hay không chọn gì. "Tôi cho các con được tự lựa chọn vì mọi lựa chọn đều có nét hay riêng, điều đó tạo nên tâm hồn và bản chất của bé. Cái tôi làm chỉ là đặt con vào môi trường thực tế phù hợp, để con phát triển chính mình", Thanh Bùi nói.

Về việc học, Thanh Bùi cho biết, bố mẹ anh sống ở Australia nên rất muốn đưa Kiến An và Khải An sang học bên Australia. Tuy nhiên, Thanh Bùi không muốn các con du học.

"Tôi sẽ dạy con ở Việt Nam, sẽ giúp các con biết được tiếng Việt chuẩn, tiếng Anh chuẩn và một ngôn ngữ thứ 3 thùy chọn. Con cũng sẽ mang trong mình một môn nghệ thuật, một môn thể thao tùy thích”, nam nhạc sĩ tâm sự.