Dàn quán quân, á quân The Face Vietnam 2016 giờ ra sao?

Tháng 9/2016, Phí Phương Anh giành giải quán quân The Face Vietnam 2016, Mai Ngô, Khánh Ngân và Chúng Huyền Thanh đoạt danh hiệu á quân. Ảnh: Thế Giới Trẻ. Năm 2021, Phí Phương Anh lấn sân sang lĩnh vực ca hát. MV mới nhất của cô là Mùa hè năm ấy ra mắt đầu tháng 6. Tới nay, Phí Phương Anh chưa có sản phẩm gây ấn tượng cũng như giọng hát không được đánh giá cao. Ảnh: FBNV. Năm 2020, quán quân The Face Vietnam 2016 vướng nghi vấn hẹn hò một thiếu gia. Đối mặt với tin đồn tình cảm, Phí Phương Anh không lên tiếng. Ảnh: FBNV. Mai Ngô là thí sinh được khán giả “cứu” để lọt vào top 4 cạnh tranh ngôi vị quán quân The Face Vietnam mùa đầu tiên. Trong đêm chung kết, học trò Lan Khuê giành danh hiệu á quân. Ảnh: Zing. Sau The Face Vietnam 2016, Mai Ngô tham gia các cuộc thi nhan sắc. Năm 2022, cô giành danh hiệu á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam. Ảnh: FBNV. Năm 2022, Á hậu Mai Ngô chia sẻ về bạn trai. Nàng hậu cho biết, người yêu biết cách vỗ về và cho cô những lời khuyên trong công việc lẫn cuộc sống. Dù tình cảm mặn nồng, cả hai chưa tính đến chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV. Chúng Huyền Thanh (thứ 2 bên trái) là thí sinh không được đánh giá cao do vóc dáng mũm mĩm. Tuy nhiên, gần đến chung kết The Face Vietnam, cô nỗ lực giảm cân và lọt top 4. Ảnh: Khám Phá Tháng 12/2017, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân tổ chức đám hỏi và lễ cưới. Thời điểm này, học trò Hồ Ngọc Hà đang mang bầu con đầu lòng. Tháng 5/2018, Chúng Huyền Thanh sinh con. Đến tháng 4/2021, tổ ấm của nữ người mẫu đón con trai thứ hai gia nhập tổ ấm. Ảnh: FBNV. Lọt vào chung kết The Face Vietnam 2016, Khánh Ngân giành danh hiệu á quân. Sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười thiên thần, thân hình thon gọn và làn da trắng, cô đã nhận được những hợp đồng đại diện hình ảnh trị giá hàng tỷ đồng khi cuộc thi còn chưa kết thúc. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Sau cuộc thi The Face Vietnam, Khánh Ngân vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng “săn đón”. Người đẹp còn đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Đây được xem là một bước ngoặt của Khánh Ngân. Ảnh: Zing. Năm 2019, Khánh Ngân lộ thân hình phát tướng. Vóc dáng mũm mĩm cộng với ở ẩn một thời gian khá dài, Khánh Ngân bị đồn sinh con cho đại gia. Khánh Ngân phủ nhận tin đồn sinh con. Người đẹp cho biết, cô tăng cân bởi chế độ ăn uống. Ảnh: Em Đẹp. Năm 2021, Khánh Ngân vài lần chia sẻ ảnh người yêu giấu mặt. Hiện tại, cô vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram. Xem video: "Hậu trường Mai Ngô chụp ảnh". Nguồn FBNV

