Ca sĩ Trọng Hiếu muốn “cùng quẩy” với mọi người trên sân khấu Star of the Night

CEO Mat Xi S.G rất bản lĩnh, có phần giống mình



Star of the Night (Ngôi sao trong đêm) là một trong những chương trình khai màn đầu năm mới hoành tráng của nhãn hàng Mat Xi S.G. Với phương châm không phân biệt bạn đến từ đâu, bạn làm ngành nghề gì, bằng cấp của bạn, độ tuổi, giới tính… chỉ cần bạn cố gắng và tâm huyết thì sẽ đạt được thành công rực rỡ, như những ngôi sao trong đêm.

Star of the Night được lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ và bài bàn dưới trái tim ấm nóng và sự tinh tế của CEO xxx trong một thời gian ngắn. Chỉ sau 18 tháng đi vào hoạt động với phương châm: “You deserve a better life” – Bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn làm kim chỉ nam cho mọi chiến lược, mọi hành động, nhãn hàng Mat Xi S.G giúp cho hàng triệu người dân trên Việt Nam và thế giới tự tin lấy lại vóc dáng, giúp cho hàng vạn thành viên có thu nhập thụ động cao.

Cạnh đó, lần đầu tiên trong ngành TPCN có công ty đứng ra mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá triệu đô, chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm đó trước khách hàng do một công ty Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam cam kết. Hợp đồng triệu đô có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 để bồi thường cho bất kỳ thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của mình. Đó là một trong số những việc làm bất ngờ nhưng lại mang đến những giá trị thiết thực nhất để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng và ngay cả người bán hàng của công ty.

Là một trong những ca sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam, Mr Đàm là người dám nghĩ, dám lăn xả và dám làm, nhưng phải làm những việc người khác chưa làm, hoặc làm trước người khác làm mới chịu. Anh đã khen ngợi về cách làm việc chuyên nghiệp này: “CEO Mat Xi S.G rất bản lĩnh, có phần giống mình. Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm 1 triệu USD cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox, được ký với Công ty Bảo Minh được cho là tuyên bố bảo đảm rất mãnh liệt, có phần thách thức với người tiêu dùng, cũng như đối tác kinh doanh cùng lĩnh vực. Bản thân Công ty Mat Xi S.G biết trước chất lượng sản phẩm được đảm bảo như thế nào nên mới đưa ra con số lớn như vậy! Cũng như tôi, từng tuyên ngôn về chất lượng sản phẩm, nội dung, của các sản phẩm của mình vì tôi biết và hiểu nó như trong lòng bàn tay mới đưa ra tuyên ngôn vậy!”.

Chi 12 tỉ cho sự bùng nổ của các ngôi sao hạng A

Trong sự kiện lần này có dàn sao hạng A nổi tiếng trong nước tham dự, từ “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà, từ cô ca sĩ hiện đại Tóc Tiên đến Hương Tràm hay nam ca sĩ Trọng Hiếu sẽ xuất hiện trong đêm ngàn sao này, trưng trổ các màn trình diễn đẹp mắt, giọng ca ngọt ngào và những bước nhảy sexy bùng nổ.

Không phải vô lý khi CEO Mat Xi S.G quyết định đưa ra con số 12 tỉ cho một đêm Event Year – End Party 2018 để vinh danh các thành viên xuất sắc của mình với hàng trăm phần thưởng gây sốc bậc nhất, những phần thưởng khiến các tập đoàn lớn cũng ngỏ ý khen ngợi. Vinh danh Nhà phân phối xuất sắc: phần thưởng tiền mặt tháng 13 kèm 150 chuyến du lịch Nhật Bản; Vinh danh Nhà phân phối kim cương xuất sắc: phần thưởng tiền mặt tháng 13, 13 xe Madza 3, kèm 50 chuyến du lịch châu Âu (Pháp – Thụy Sỹ - Ý); Vinh danh Giám đốc xuất sắc: ngoài các giải thưởng như cấp Nhà phân phối kim cương là phần thưởng 500 triệu – 1 tỷ đồng tiền thưởng lên cấp. Được biết, tổng tiền thưởng cuối năm lên đến hơn 70 tỷ đồng – gần như toàn bộ lợi nhuận của công ty được trích lại để tặng thưởng cuối năm cho toàn bộ thành viên nhờ sự đóng góp của họ trong suốt năm vừa qua.

Là một trong những ca sĩ Hương Tràm, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong phần biểu diễn và giao lưu của sự kiện Star of the Night, nam ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ: “Tôi cảm thấy hào hứng, phấn khởi và nóng lòng được quẩy cùng với mọi người trong sự kiện hoành tráng và được đầu tư lớn như vậy. Đạo diễn chương trình là nhạc sỹ Huy Tuấn, người đã đồng hành cùng tôi từ khi về Việt Nam. Anh Huy Tuấn không chỉ là người hướng dẫn mà còn là một người bạn mà tôi tin tưởng về công việc nghệ thuật nên những chương trình có anh Huy Tuấn thì tôi đều tự tin để trình diễn tốt nhất.

Chương trình Star of The Night của Công ty Mat Xi tối 20/1.

Nói về màn trình diễn bất ngờ trong đêm Star of the Night, Trọng Hiếu chia sẻ: “Tôi xin bí mật màn trình diễn của mình nhưng sẽ có một tiết mục song ca đặc biệt rất sexy. Mọi người hãy đoán xem ai là người song ca cùng tôi, còn muốn biết thì hãy nhớ tới tham dự sự kiện. Ngoài ra sẽ có một ca khúc tôi đã từng biểu diễn trong chương trình Việt Nam idol, sau đó được Slim V phối lại trong chương trình "Sao đại chiến". Cả 2 chương trình Hiếu đều dành giải quán quân nên đây là một bài hát vô cùng gắn bó và đặc biệt với tôi.

Cuối cùng tôi sẽ biểu diễn ca khúc mới nhất vừa được ra mắt cuối năm vừa qua. Đây là dự án được đầu tư lớn và bài bản nhất của tôi trong năm 2018. Dự án đã giúp tôi lột xác với hình ảnh mới là nam tính, quyến rũ, thể thao khoẻ mạnh và phá cách, đây cũng là hình ảnh mà tôi theo đuổi trong năm 2019 này”.

Khi được hỏi về việc tham dự một sự kiện event hoành tráng, thường cảm xúc của nam ca sĩ sẽ thế nào? Hiếu vui cười chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự tin, với tôi, các chương trình càng hoành tráng càng bản thân cảm thấy hào hứng. Các sân khấu lớn như là ngôi nhà của tôi vậy. Tôi rất tự tin vào khả năng trình diễn live của mình khi đứng trên các sân khấu như vậy, cùng quẩy, cùng chung vui với mọi người”.