Mẹ ruột Doãn Hải My sở hữu sắc vóc như người mẫu

Từ sau khi đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hot rần rần trên mạng xã hội thì dân mạng cũng dành sự chú ý đặc biệt cho mẹ cô dâu. Mẹ Doãn Hải My sở hữu nhan sắc "bất lão" khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng bà Mai Đoàn vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng mịn màng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người ví von bà trông như chị gái của Doãn Hải My bởi nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.Mẹ ruột Doãn Hải My còn để tóc tém cá tính, trẻ trung khá ấn tượng. Bên cạnh nhan sắc trời phú, bà Mai Đoàn còn sở hữu phong cách thời trang vô cùng sành điệu và đẳng cấp. Bà thường xuyên diện những trang phục trẻ trung, hiện đại, tôn lên vóc dáng hoàn hảo cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Mẹ ruột Doãn Hải My cũng là "nữ hoàng hàng hiệu" khi sở hữu bộ sưu tập túi xách, giày dép, trang sức đến từ những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới. Hình ảnh của bà Mai Đoàn thường xuyên được chia sẻ trên trang mạng xã hội của Doãn Hải My và nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang sành điệu của mẹ Hải My. Với nhan sắc xinh đẹp, bà Mai Đoàn là người truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những ở độ tuổi U50.Xem video "6 mẹo giảm cân dễ thực hiện tại nhà". Nguồn Zing

