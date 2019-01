Sốc trước màn lột xác của sao Việt tham gia trào lưu 10 năm

Là một trong số những sao Việt hưởng ứng trào lưu 10 năm, Á hậu Thúy Vân vừa tiết lộ bức ảnh năm 2009 khi còn là một cô học trò nhỏ đeo kính cận. Màn lột xác sau 10 năm của Văn Mai Hương cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ cô nữ sinh khá mũm mĩm vào năm 2009, H'hen Niê giờ đã là nàng hoa hậu cá tính, quyến rũ. So với 10 năm trước, Quỳnh Chi hiện tại đẹp mặn mà hơn. Lâm Khánh Chi cũng hưởng ứng trào lưu 10 năm trước. Thời điểm năm 2009, mỹ nhân Việt chuyển giới vẫn là một chàng trai. Danh hài Thu Trang thay đổi rất nhiều so với thời quá khứ. Có sự lột xác về phong cách thời trang, Diệu Nhi vẫn giữ được nụ cười hiền lành qua 1 thập kỷ. So với thời quá khứ, Midu dường như còn lão hóa ngược khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 1 thập kỷ, Đàm Thu Trang xinh hơn rất nhiều. Đông Nhi - Ông Cao Thăng thay đổi về ngoại hình trong 10 năm qua nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Băng Di khá mũm mĩm vào năm 2009. Đến nay, nữ ca sĩ lột xác thành công trong khi Đại Nhân ngày càng điển trai, phong độ. Huỳnh Anh từng là một hot boy "mặt búng ra sữa". Thanh Duy Idol khoe ảnh 10 năm trước dường như lãng tử hơn. Jun Phạm cũng là sao Việt lột xác thành công với gương mặt điển trai hơn, thân hình săn chắc hơn. Xem video "Sao Việt đẹp không cần son phấn". Nguồn Youtube/vtc

