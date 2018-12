Bạn trai diễn viên lên kế hoạch cầu hôn Taylor Swift

Taylor Swift và bạn trai kém tuổi luôn giữ kín chuyện tình cảm suốt thời gian qua. Song, theo tờ Us Weekly, mối quan hệ của họ đang trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí Joe Alwyn đã nghĩ đến chuyện cầu hôn nữ ca sĩ.



“Anh ấy rất quan tâm đến sự kiện này. Alwyn muốn cưới Swift sớm và hy vọng mọi thứ diễn ra thật khó quên, đặc biệt”, nguồn tin cho hay.

Chưa hết, người trong cuộc tiết lộ Alwyn là người bạn đời trong mơ của Swift, và dù anh có làm gì đi chăng nữa thì giọng ca Look What You Made Me Do vẫn cảm thấy hài lòng.

Joe Alwyn đã lên kế hoạch cầu hôn Taylor Swift. Mặc dù chưa có thông tin về kế hoạch cầu hôn cụ thể nhưng các fan tin rằng Alwyn là người đàn ông tốt, là bến đỗ hạnh phúc cho ca sĩ 28 tuổi.



Trả lời phỏng vấn tạp chí Esquire, Joe lên tiếng về lý do giữ kín quan hệ tình cảm. “Tôi nghĩ rằng có một ranh giới rõ ràng về điều mình có thể chia sẻ cho người khác, hoặc cảm thấy người khác cần chia sẻ một điều gì đó với mình. Sẽ chẳng thể nào bắt ép tôi hay họ phải tiết lộ chuyện mình không muốn”.

Song, diễn viên The favourite vẫn âm thầm đến ủng hộ đêm nhạc của Swift và ngược lại.

Hôm 10/12, Swift lặng lẽ xuất hiện tại buổi công chiếu phim Mary Queen of Scots để ủng hộ bạn trai Alwyn. Cô không dự thảm đỏ nhưng vẫn bị fan nhìn thấy và chụp ảnh.

Joe Alwyn năm nay 27 tuổi. Anh là diễn viên người Anh, để lại ấn tượng trong nhiều bộ phim. Trước Mary Queen of Scots, Alwyn tham gia phim The Favourite, đóng chung với Emma Stone.

Joe Alwyn và Taylor Swift công khai hẹn hò từ 5/2017 nhưng thực chất họ đã yêu nhau nhiều tháng trước đó.

Đầu năm 2018, có tin Alwyn và Swift dọn về chung sống, nhưng thực tế giọng ca Delicate thuê một căn nhà ở London (Anh) để ở gần bạn trai.