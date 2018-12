Tần Lam “Diên Hi Công Lược” mặc hở bạo bất chấp giá lạnh

Nữ diễn viên Tần Lam vừa xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Quốc Kịch Thịnh Điển diễn ra tại Bắc Kinh. Ảnh: QQ Mặc thời tiết giá lạnh, nữ diễn viên phim "Diên Hi Công Lược" vẫn chọn trang phục hở vai khoe vẻ gợi cảm. Ảnh: QQ Vẻ quyến rũ của "Nàng Phú Sát Hoàng Hậu" khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: Ifeng Tần Lam trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 37. Ảnh: 163 Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Tần Lam "Diên Hi Công Lược" vẫn chưa lên xe hoa. Ảnh: 163 Xuất hiện trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển, Đổng Khiết cũng xúng xính váy áo gợi cảm. Ảnh: Ifeng Sự kiện còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh. Cô chọn đầm dạ hội khoét ngực sâu, xẻ tà cao. Ảnh: Ifeng Ngô Cẩn Ngôn cũng tham gia Quốc Kịch Thịnh Điển. Ảnh: Ifeng Nữ diễn viên phim "Diên Hi Công Lược" được khen ngợi mặc tinh tế hơn các sự kiện trước đó. Ảnh: QQ Một ngôi sao khác của phim "Diên Hi Công Lược" là Xa Thi Mạn cũng xuất hiện trên thảm đỏ. Ảnh: Ifeng Sự kiện còn có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh. Giữa tin đồn ly hôn với Angelababy, anh xuất hiện lẻ bóng. Ảnh: Ifeng Lục Nghị cũng một mình dự sự kiện mà không có sự đồng hành của bà xã Bào Lôi. Ảnh: Ifeng Xem video "Diên Hi Công Lược trở thành bom tấn tỷ view". Nguồn Youtube/vtc

