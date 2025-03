Á hậu Huyền My thích thú với đầm khoe vòng 1 lấp ló

Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My đăng tải hình ảnh mới, được cho đã ghi lại ở thời khắc cô đã hoàn thành tạo hình trước lúc tham dự một sự kiện giải trí. Đây cũng là lần hiếm hoi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 tái xuất sau một thời gian dài từ giã hào quang showbiz. Á hậu Huyền My trở lại với hình ảnh "beauty queen". Nàng hậu khoác lên người chiếc váy dạ hội, mang tông màu trắng bạc và đính đá lấp lánh, trông giống hệt đồ cưới. Thiết kế này được tạo điểm nhấn bằng được khoét rộng, để lộ đôi "gò bồng đảo" căng tràn của Á hậu Huyền My. Phần siết chặt eo của váy còn phần nào giúp Á hậu Huyền My tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh, vòng nào ra vòng đó. Nàng hậu đã lấy lại phong độ về sắc vóc sau một thời gian dài tăng cân, ngoại hình trở nên tròn trịa thấy rõ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Á hậu Huyền My xây dựng được chỗ đứng nhất định và sở hữu khối tài sản khủng khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Nàng hậu hiện đã lui về ở ẩn, tập trung phát triển công việc biên tập viên kiêm MC. Những tháng qua, Á hậu Huyền My liên tục dính tin đồn được bạn trai cầu hôn và sắp "lên xe hoa". Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nàng hậu liên tục bị soi chuyện đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở vị trí ngón áp út. Trước những lời đồn thổi về chuyện tình cảm, Á hậu Huyền My giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

