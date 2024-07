Nhan sắc thăng hạng của Á hậu Huyền My khi làm MC thể thao

Huyền My giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu nhan sắc "ngây thơ, trong sáng" cùng chiều cao nổi bật 1m74. Bước ra từ đấu trường nhan sắc danh giá, Á hậu Huyền My không ngừng thử sức trong nhiều lĩnh vực. Cô đã đóng phim, làm MC, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc. Những năm gần đây, Huyền My không còn xuất hiện trong các sự kiện showbiz như trước. Nàng á hậu chia sẻ, khá nhiều người hâm mộ cho rằng cô vắng bóng trong làng giải trí, nhưng thực tế cô chỉ đang chuyển sang một hướng đi mới, đó là làm BTV, MC tại phòng thể thao của truyền hình K+, đồng thời mở một spa làm đẹp. Sự thay đổi này của Huyền My khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng ban đầu, Huyền My đã chứng minh được bản lĩnh và khả năng thích nghi của mình khi hoàn thành xuất sắc vai trò mới. Không chỉ dẫn dắt chương trình một cách chuyên nghiệp, cô còn thu hút khán giả bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Vẻ đẹp của Huyền My sau khi chuyển hướng sang làm MC thể thao được nhận xét là mặn mà và quyến rũ hơn hẳn so với trước đây. Cô tự tin diện những trang phục táo bạo, khoe trọn vóc dáng nuột nà cùng đường cong "đồng hồ cát" vạn người mê. Đặc biệt, phong cách thời trang của người đẹp Huyền My khi dẫn chương trình thể thao cũng được đánh giá cao bởi sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn không kém phần gợi cảm. Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Huyền My khiến cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Huyền My là một trong những mỹ nhân Việt Nam ngày càng "lên hương" nhan sắc sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Sau khi trở thành BTV, MC thể thao, Huyền My có thêm nhiều khán giả, người hâm mộ mới, đặc biệt là các fan của môn thể thao vua. Ảnh: FBNVXem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

Huyền My giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu nhan sắc "ngây thơ, trong sáng" cùng chiều cao nổi bật 1m74. Bước ra từ đấu trường nhan sắc danh giá, Á hậu Huyền My không ngừng thử sức trong nhiều lĩnh vực. Cô đã đóng phim, làm MC, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc. Những năm gần đây, Huyền My không còn xuất hiện trong các sự kiện showbiz như trước. Nàng á hậu chia sẻ, khá nhiều người hâm mộ cho rằng cô vắng bóng trong làng giải trí, nhưng thực tế cô chỉ đang chuyển sang một hướng đi mới, đó là làm BTV, MC tại phòng thể thao của truyền hình K+, đồng thời mở một spa làm đẹp. Sự thay đổi này của Huyền My khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng ban đầu, Huyền My đã chứng minh được bản lĩnh và khả năng thích nghi của mình khi hoàn thành xuất sắc vai trò mới. Không chỉ dẫn dắt chương trình một cách chuyên nghiệp, cô còn thu hút khán giả bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Vẻ đẹp của Huyền My sau khi chuyển hướng sang làm MC thể thao được nhận xét là mặn mà và quyến rũ hơn hẳn so với trước đây. Cô tự tin diện những trang phục táo bạo, khoe trọn vóc dáng nuột nà cùng đường cong "đồng hồ cát" vạn người mê. Đặc biệt, phong cách thời trang của người đẹp Huyền My khi dẫn chương trình thể thao cũng được đánh giá cao bởi sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn không kém phần gợi cảm. Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Huyền My khiến cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Huyền My là một trong những mỹ nhân Việt Nam ngày càng "lên hương" nhan sắc sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Sau khi trở thành BTV, MC thể thao, Huyền My có thêm nhiều khán giả, người hâm mộ mới, đặc biệt là các fan của môn thể thao vua. Ảnh: FBNV Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24