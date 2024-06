Á hậu Huyền My khoe ảnh xinh tươi khi du lịch Anh

Cuối tháng 5, Á hậu Huyền My cùng bố mẹ và em trai sang Anh nghỉ dưỡng. Trước đây, Huyền My không ít lần du lịch Anh. Người đẹp thậm chí từng du học ở xứ sở sương mù một thời gian về nghệ thuật và thời trang. Huyền My cùng gia đình đến một số địa điểm du lịch. Nàng hậu liên tục đăng ảnh xinh tươi khi khám phá xứ sở sương mù.Hình ảnh Huyền My tạo dáng bên cạnh bốt điện thoại màu đỏ của Anh. "Trông như đang được chữa lành chứ đâu ai biết nước mũi đang chảy ròng ròng", nàng hậu chú thích cho bức ảnh chụp ở vòng tròn đá Stonehenge. Huyền My đăng ảnh mặc gợi cảm khi dạo phố ở Edinburgh (Scotland). Mê bóng đá từ lâu, Huyền My đến sân vận động Stamford Bridge - sân nhà của đội bóng Chelsea. Huyền My còn đến sân vận động Old Trafford - sân nhà của đội bóng Manchester United. Phó nháy cho Huyền My trong chuyến du lịch là bố mẹ và em trai. Nàng hậu trẻ trung, xinh đẹp dưới ống kính máy ảnh của em trai. Đi du lịch, Huyền My chuộng mặc trẻ trung, năng động. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

