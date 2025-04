4 năm làm Hoa hậu, Thùy Tiên bao lần vướng lùm xùm?

Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Theo quyết định xử phạt, cô không thông báo rõ ràng với người tiêu dùng về việc cô nhận tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên còn bị cơ quan chức năng tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Lý do được đưa ra là nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra liên quan đến những vấn đề có liên quan đến Thùy Tiên. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên từng vướng ồn ào kiện tụng với Đặng Thuỳ Trang. Tháng 10/2022, Thùy Trang gửi đơn kiện Thùy Tiên lên TAND Gò Vấp (TP HCM) về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Ảnh: Saostar. Theo Pháp Luật TP HCM, theo đơn khởi kiện, tháng 6/2017, Thùy Tiên biết bà Đặng Thùy Trang là bầu show nên đã đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ với cam kết, sau khi thắng giải sẽ dùng cát-sê trả và để bà Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. Sau khi gặp nhau, Thùy Tiên đã xé giấy vay nhận nợ. Bà Trang đã làm đơn khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả cho bà số tiền 1,5 tỷ đồng. Trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 5/2023, TAND quận Gò Vấp, TP HCM đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Trang. Ảnh: Saostar. Trước việc Thùy Tiên thắng kiện, Thùy Trang cho biết, cô chưa thua và sẽ kháng cáo. Đến tháng 11/2023, Thùy Tiên và Thùy Trang tiếp tục ra hầu tòa. Ảnh: FB Thùy Tiên. Theo Pháp Luật TPHCM, ngày 14/11/2023, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: FB Thùy Tiên. HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bà Trang. HĐXX không chấp nhận yêu cầu đòi 1,5 tỷ đồng của bà Trang. Như vậy, Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện. Ảnh: FB Thùy Tiên. Tháng 9/2022, Thùy Tiên kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp cho quỹ từ thiện của bà Phạm Kim Dung. Bài đăng lập tức tạo nên tranh cãi. Ảnh: FB Thùy Tiên. Đối mặt ồn ào, Thùy Tiên quyết định chỉ đóng góp cá nhân và ngừng đưa thông tin tài khoản từ thiện. Ngoài ra, nàng hậu cho biết, với những người đã đóng góp nhưng cảm thấy không tin tưởng, có thể liên hệ để được hoàn trả. Ảnh: FB Thùy Tiên. Tháng 3/2022, Thùy Tiên bị chê dáng ngồi kém sang trong một chương trình. Cô phân trần: "Tiên không hề ngồi theo kiểu xếp bằng chân. Tiên ngồi theo kiểu hoa hậu bình thường nhưng do là cái váy do che mất cái chân. Để mọi người nghĩ Tiên ngồi không lịch sự là lỗi của Tiên, Tiên sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau". Ảnh: FB Thùy Tiên. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng

