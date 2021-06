4 nhóc tì “Bố ơi! Mình đi đâu thế” mùa đầu giờ ra sao?

Chương trình “ Bố ơi! Mình đi đâu thế” mùa đầu năm 2014 rất thành công nhờ có sự tham gia của 4 cặp bố con: Phan Anh – con gái Bảo Anh, đạo diễn Trần Lực – con trai Trần Tú, ca sĩ Hoàng Bách – con trai Hoàng Minh và nhạc sĩ Minh Khang – con gái Gia An. (Ảnh: An ninh thủ đô) Hoàng Dương Bảo Anh (bé Bo) - con gái của MC Phan Anh giờ đã 15 tuổi và rất ra dáng thiếu nữ. (Ảnh: instagram) Con gái MC Phan Anh hiện đang du học ở New Zealand. (Ảnh: instagram) Trần Tú (Bờm), con trai của đạo diễn Trần Lực cũng được nhiều người yêu mến trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" mùa đầu tiên nhờ vẻ lém lỉnh, đáng yêu. (Ảnh: VOV) Trần Tú giờ đã 13 tuổi và khuôn mặt vẫn còn nguyên nét lém lỉnh hồi nhỏ. (Ảnh: FBNV) Hoàng Minh (Tê Giác) con trai nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách khi tham gia chương trình mới là cậu bé 7 tuổi. (Ảnh: VTV) Giờ ở tuổi 14, Hoàng Minh đã cao 1m71 và rất chững chạc, ra dáng anh hai của hai em. Tê Giác còn cao hơn cả người bố nổi tiếng. (Ảnh: FBNV) Cô bé Gia An (Suti) nhõng nhẽo trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" năm 2014. Lúc đó Suti mới được 5 tuổi và bé nhất trong số các bé tham gia chương trình mùa đầu. (Ảnh: VOV) Giờ Suti đã cao bằng mẹ Thúy Hạnh và ra dáng thiếu nữ dù mới 13 tuổi. (Ảnh: FBNV) Suti ra dáng thiếu nữ và càng lớn càng xinh. (Ảnh: FBNV) Xem video chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế". Nguồn VTV3

Chương trình “ Bố ơi! Mình đi đâu thế” mùa đầu năm 2014 rất thành công nhờ có sự tham gia của 4 cặp bố con: Phan Anh – con gái Bảo Anh, đạo diễn Trần Lực – con trai Trần Tú, ca sĩ Hoàng Bách – con trai Hoàng Minh và nhạc sĩ Minh Khang – con gái Gia An. (Ảnh: An ninh thủ đô) Hoàng Dương Bảo Anh (bé Bo) - con gái của MC Phan Anh giờ đã 15 tuổi và rất ra dáng thiếu nữ. (Ảnh: instagram) Con gái MC Phan Anh hiện đang du học ở New Zealand. (Ảnh: instagram) Trần Tú (Bờm), con trai của đạo diễn Trần Lực cũng được nhiều người yêu mến trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" mùa đầu tiên nhờ vẻ lém lỉnh, đáng yêu. (Ảnh: VOV) Trần Tú giờ đã 13 tuổi và khuôn mặt vẫn còn nguyên nét lém lỉnh hồi nhỏ. (Ảnh: FBNV) Hoàng Minh (Tê Giác) con trai nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách khi tham gia chương trình mới là cậu bé 7 tuổi. (Ảnh: VTV) Giờ ở tuổi 14, Hoàng Minh đã cao 1m71 và rất chững chạc, ra dáng anh hai của hai em. Tê Giác còn cao hơn cả người bố nổi tiếng. (Ảnh: FBNV) Cô bé Gia An (Suti) nhõng nhẽo trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" năm 2014 . Lúc đó Suti mới được 5 tuổi và bé nhất trong số các bé tham gia chương trình mùa đầu. (Ảnh: VOV) Giờ Suti đã cao bằng mẹ Thúy Hạnh và ra dáng thiếu nữ dù mới 13 tuổi. (Ảnh: FBNV) Suti ra dáng thiếu nữ và càng lớn càng xinh. (Ảnh: FBNV) Xem video chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế". Nguồn VTV3