Nỗ lực tìm người mất tích sau lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Tính đến tối 27/8, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã tăng lên hơn 360 người, trong khi hơn 1.400 người vẫn mất tích, AP đưa tin. Ngoài ra, hàng trăm người đã phải sơ tán trên khắp vùng Himalaya.

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy dường như tầng hai của các tòa nhà ở huyện Nuwakot bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Nepal bị phủ đầy bùn sau khi dòng nước lũ quét qua. Hình ảnh trước và sau được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy một tòa nhà nhiều tầng và hơn chục chiếc xe bị phủ kín bùn. Một con đường hai làn xe chạy dọc theo một con sông trong thung lũng ở Shigatse, Tây Tạng (Trung Quốc), bị vùi lấp hoàn toàn.

Trực thăng được điều động tham gia hoạt động cứu hộ

Thảm họa lũ quét đã khiến ít nhất 910 người mất tích ở Nepal. Trong khi giới chức Tây Tạng thông tin ít nhất 3 người tử vong và 558 người mất tích tại khu vực này.

Các quan chức Nepal cho biết, hàng chục cây cầu đã bị phá hủy và gần 40 km đường bị hư hại, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Phát ngôn viên quân đội Nepal, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet cho biết, quân đội đã giải cứu hơn 100 người bằng trực thăng. Ông cũng thông tin thêm, lực lượng cứu hộ đã sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong các công trình liên quan đến dự án thủy điện Trishuli. Hàng chục người bị thương đã được chuyển đến Kathmandu để điều trị y tế.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân đến nơi an toàn sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Ông Bishal Kumar Bhandari, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal cho biết, tổ chức này đã chuyển trọng tâm sang hoạt động cứu trợ quy mô lớn tại các huyện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông cho biết, khoảng 1.200 người đã phải di dời khỏi ít nhất 3 ngôi làng.

Tại Tây Tạng, một vụ sạt lở đất dữ dội xảy ra hôm 26/8 gần cửa khẩu biên giới đường bộ cảng Gyirong đã nhấn chìm một tòa nhà nhiều tầng và để lại lớp bùn dày trung bình hơn 1,5 mét, CCTV đưa tin. Các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu đều bị hư hại, và có thể xảy ra sạt lở hoặc sụp đổ thứ cấp nếu trời tiếp tục mưa trong khu vực, Đài truyền hình này cho biết thêm.

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 27/8 thông báo rằng ông đã chỉ thị giải ngân 2 triệu đô la từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ chăm sóc y tế, nơi trú ẩn và nước sạch cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

“Chúng tôi cam kết ủng hộ các nỗ lực quốc gia trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ khẩn cấp”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trước các phóng viên.

Chờ đợi tin tức người thân

Nhiều cư dân trong vùng thảm họa đang chờ đợi tin tức về người thân của họ, theo AP.

Shova Shrestha, 33 tuổi, tìm kiếm tin tức về chồng mình, Rajan Shrestha, trong hơn một ngày qua. Cô cho biết điện thoại của anh đổ chuông khi cô gọi lần đầu tiên sau trận lũ, nhưng sau đó không liên lạc được nữa. Kể từ đó, cô đã theo dõi mọi chiếc trực thăng hạ cánh xuống Bidur, thủ phủ của huyện Nuwakot, với hy vọng chồng mình có thể nằm trong số những người sống sót.

“Tôi cứ nhìn chằm chằm vào từng chiếc trực thăng, hy vọng anh ấy sẽ bước ra khỏi đó”, Shova nói.

Theo cơ quan du lịch Nepal, trong số những nạn nhân mất tích tại nước này có 517 người nước ngoài, trong số đó có 178 người đến từ Ấn Độ, hơn 60 công dân Mỹ, còn lại đến từ 30 quốc gia khác.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, nhìn từ trên cao ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 90 công dân nước này vẫn mất tích ở Trung Quốc và Nepal sau trận lũ lụt. Họ chưa ghi nhận trường hợp người Mỹ nào thiệt mạng và có 3 công dân Mỹ đã được cứu sống.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 27/8 cho biết 288 người nước này, trong đó có một số công nhân làm việc trong một dự án điện, đang mất tích.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gần 100 công dân Trung Quốc đang mất tích ở Nepal. Thông tin sơ bộ cho biết, trong số những nạn nhân mất tích ở Tây Tạng, có 260 người là người nước ngoài.

Nhiều người mất tích có thể đang trên đường hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người Hindu, Phật giáo và các tín đồ khác.

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