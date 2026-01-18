Hà Nội

Xã hội

Giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy quán massage ở Hà Nội

Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Thiên Tuấn

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h52' ngày 17/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh (quán massage), tại số 11, ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-102054.png

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có 1 người dân bị mắc kẹt ở tầng 4. Ngay lập tức, cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn. Đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng:

(Nguồn: Vietnamnet)
Xã hội

Chung cư ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, nhiều hộ dân tháo chạy

Chung cư trên đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào sáng 16/1, khói đen dày đặc khiến hàng trăm hộ dân hốt hoảng.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu chung cư nằm trên đường Đinh Lễ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở tầng 2 của chung cư. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, kèm theo khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây hoảng loạn cho người dân sinh sống tại đây.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn kịp thời đám cháy lớn tại Hà Nội nhờ hệ thống truyền tin hiện đại

Vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 15/1, Công an Hà Nội cho biết, hồi 23h52 ngày 14/1/2026, hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC và CNCH của Trung tâm Thông tin Chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà kho thuộc chi nhánh một công ty, địa chỉ bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

capture-4512.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội lúc rạng sáng, tạm giữ một người nghi phóng hỏa

Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tạm giữ một nghi phạm để phục vụ đấu tranh, làm rõ nghi do đốt nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 1h48 cùng ngày, tại nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

dot-nha-nghi-07005176.jpg
Nơi xảy ra sự việc,
Xem chi tiết

