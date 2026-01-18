Giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy quán massage ở Hà Nội

Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h52' ngày 17/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh (quán massage), tại số 11, ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có 1 người dân bị mắc kẹt ở tầng 4. Ngay lập tức, cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn. Đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

