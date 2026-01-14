Hà Nội

Xã hội

Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội lúc rạng sáng, tạm giữ một người nghi phóng hỏa

Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tạm giữ một nghi phạm để phục vụ đấu tranh, làm rõ nghi do đốt nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 1h48 cùng ngày, tại nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

dot-nha-nghi-07005176.jpg
Nơi xảy ra sự việc,

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát điều 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra cháy là tại phòng nghỉ ở tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng. Sau khi tới hiện trường, lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng. Đồng thời, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Nhà chức trách cho biết, đến 2h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà nghỉ ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 10m2, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê. Qua nắm bắt thông tin, Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một đối tượng để làm rõ hành vi nghi đốt nhà nghỉ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
