Ngăn chặn kịp thời đám cháy lớn tại Hà Nội nhờ hệ thống truyền tin hiện đại

Vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 15/1, Công an Hà Nội cho biết, hồi 23h52 ngày 14/1/2026, hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC và CNCH của Trung tâm Thông tin Chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà kho thuộc chi nhánh một công ty, địa chỉ bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Cơ sở trên đã thực hiện đầy đủ việc khai báo, cập nhật dữ liệu thông tin PCCC lên hệ thống cơ sở dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố theo quy định. Nhờ vậy, ngay khi phát sinh cháy, tín hiệu báo cháy được tự động truyền về Trung tâm Thông tin Chỉ huy, đồng thời chuyển tới Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, điện thoại của người đứng đầu cơ sở.

Thông tin dữ liệu được cập nhật đầy đủ giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng phân tích, xác định đặc điểm cơ sở, giao thông tiếp cận, nguồn nước, lực lượng tại chỗ…, từ đó hướng dẫn lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy ban đầu. Đồng thời, TTTTCH đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 16, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội xuất 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 2 xe chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua thông tin trinh sát nắm tình hình, khu vực xảy ra cháy là kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á tại Hà Nội với chất cháy chủ yếu là giấy, bìa carton,... sinh ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở để tiếp cận, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai các mũi tấn công ngăn chặn cháy lan, tiếp cận để dập tắt đám cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 00h22 ngày 15/1/2026, đám cháy cơ bản đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế, qua đó ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được toàn bộ khu vực nhà xưởng có diện tích khoảng 1000m2 với rất nhiều hàng hóa, tài sản bên trong. Thông tin ban đầu, đám cháy không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng phối hợp thống kê và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Công an TP Hà Nội đánh giá, vụ việc trên lại một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc khai báo và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố trong công tác PCCC. Việc kết nối hệ thống góp phần rút ngắn thời gian phát hiện, báo cháy, nâng cao khả năng phản ứng nhanh của lực lượng tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Đồng thời, dữ liệu được cập nhật chính xác, liên tục giúp lực lượng chức năng chủ động phương án ứng phó ngay từ thời điểm đầu. Việc khai báo, cập nhật dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, gắn với mục tiêu số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; đồng thời là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời sự cố cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ chức và hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện khai báo, cập nhật thông tin và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là hành động thiết thực đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, không cháy, nổ.

