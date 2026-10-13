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Kinh doanh - Địa ốc

Giá mít Thái và mít ruột đỏ tại miền Tây tăng vọt

Sự khan hiếm nguồn cung cục bộ cùng nhu cầu thu mua xuất khẩu tăng mạnh đã đẩy giá các loại mít tại miền Tây tăng gấp hai đến ba lần.

Bảo Châu

Thị trường nông sản tại khu vực miền Tây đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của các mặt hàng trái cây chủ lực, đặc biệt là mít Thái và mít Indo ruột đỏ. Sau giai đoạn chạm đáy khiến nhiều nhà vườn thua lỗ, giá thu mua các dòng nông sản này hiện tăng vọt, mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng.

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Ảnh minh hoạ.

Khảo sát tại các vựa thu mua khu vực ĐBSCL cho thấy mít Indo ruột đỏ hiện dẫn đầu về mức tăng trưởng giá. Sản phẩm loại nhất đang được thương lái thu mua tận vườn với giá từ 75.000 đến 78.000 đồng/kg, trong khi hàng loại nhì dao động khoảng 61.000 đồng/kg. Đối với các phân hạng thấp hơn, mít rớt lớn đạt mức 70.000 đồng/kg, rớt nhỏ xoay quanh 57.000 đồng/kg và rớt ba cùng hàng bi giữ mức 17.000 đồng/kg. Riêng các chủng loại chất lượng kém như mít sơ hay mít nứt vỏ chỉ đạt từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg.

Song song với mít ruột đỏ, biến động giá của mít Thái cũng diễn ra đầy bất ngờ khi tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm một tháng trước. Dòng mít Thái loại tuyển (trọng lượng mỗi trái từ 8,5 kg trở lên) hiện được chốt giá ở mức 41.000-44.000 đồng/kg; nhóm từ 6,5 kg đến dưới 8,5 kg có giá 31.000-33.000 đồng/kg.

Các phân hạng thương phẩm khác như mít Thái loại C ghi nhận mức giá 37.000-38.000 đồng/kg đối với trái trên 8,5 kg và khoảng 27.000 đồng/kg cho nhóm từ 6,5 kg đến dưới 8,5 kg. Phân hạng mít dạt lớn (loại D) giữ mức 20.000-21.000 đồng/kg cho quả từ 6,5 kg trở lên, trong khi các dòng trái nhỏ dưới 6,5 kg dao động từ 10.000 đến 11.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng giá đợt này xuất phát từ hệ quả của đợt sụt giảm sâu trong các tháng trước, khi mặt bằng giá xuống thấp khiến một số nông dân thu hẹp diện tích hoặc chuyển đổi cây trồng. Sự sụt giảm nguồn cung trùng hợp với thời điểm các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua đã tạo ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Trong khi đó, mức giá hòa vốn và bắt đầu có lãi của nhà vườn chỉ dao động quanh ngưỡng 10.000-12.000 đồng/kg.

Trước sự chênh lệch giá thu mua giữa các kho vựa tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, người trồng được khuyến cáo cần chủ động cập nhật mặt bằng giá tại nhiều điểm thu mua trước khi xuất bán. Bên cạnh đó, việc nắm rõ tiêu chuẩn phân loại trái là yếu tố quan trọng giúp tránh nguy cơ ép giá, giúp nông dân lựa chọn thời điểm giao dịch tối ưu trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động.

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#trái cây #Mít Thái #mít Indo #Giá nông sản #thị trường miền Tây #nông dân

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