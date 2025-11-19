Gia Lai ra Công điện khẩn ứng phó mưa lũ, phong toả đèo An Khê

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND khẩn cấp thực hiện ứng phó khẩn cấp với mưa đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động đới gió đông hoạt động mạnh qua khu vực, qua ảnh mây vệ tinh và ra đa cho thấy, mây gây mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh từ nay (ngày 19/11) đến sáng mai (20/11) khả năng đặc biệt lớn, sẽ gây ngập lụt diện rộng, một số nơi ngập sâu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực vòng xoay Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Dũng

Nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vừa bị thiệt hại nặng do bão số 13, có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Mưa lũ gây ngập úng tại Gia Lai khiến nhiều điểm dân cư bị chia cắt

Chủ động, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt kéo dài để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, cơ sở công cộng bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.

UBND các xã, phường tổ chức sơ tán triệt để người dân theo kịch bản đã được phê duyệt. Căn cứ diễn biến mưa, lũ thực tế để tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, khẩn trương hoàn thành trước 10 giờ ngày 19/11/2025. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Từ khoảng 9h15 ngày 19/11, lực lượng chức năng đã chính thức phong tỏa, không cho các phương tiện giao thông qua lại đèo An Khê trên quốc lộ 19 vì ảnh hưởng của sạt lở. Nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy siết đổ xuống lòng đường khu vực đèo An Khê.

Nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy đổ xuống lòng đường đèo An Khê. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Ngọc Nam- Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (Dự án nâng cấp quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2 ( Bộ Xây dựng) cho biết, vào sáng cùng ngày, Ban đã đề nghị lực lượng hạn chế phương tiện hoạt động lưu thông phương tiện trên đèo An Khê nhằm phòng tránh sạt lở, đảm bảo tính mạng người tham gia giao thông.

Các phương tiện xếp hàng dài dưới chân đèo An Khê. Ảnh: Văn Dũng

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cử lực lượng túc trực ở 2 đầu đèo An Khê; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khuyến cáo người dân hạn chế tham gia giao thông qua khu vực này.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nước đổ xối xả trên đường đèo An Khê: