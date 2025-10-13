Gia Lai phá dỡ công trình nhà rông bê tông hóa tại làng Ia Gri

Sáng 13/10, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị liên quan phá dỡ công trình nhà rông bê tông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Tại hiện trường, công tác tháo dỡ tiến hành khẩn trương, có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Một máy xúc cùng công nhân được huy động tham gia phá dỡ. Việc tháo dỡ này nhằm trả lại nguyên trạng cho khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Sáng 13/10, việc phá dỡ nhà rông " bê tông hóa" được tiến hành.

Việc dừng triển khai dự án và tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng bằng bê tông kiên cố được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Hoạt động tháo dỡ được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ. Sau khi công tác tháo dỡ hoàn thành, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương tiến hành vệ sinh, thu gom vật liệu, trả lại mặt bằng trước ngày 15/10 để tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và kết luận công trình này có quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án thiếu chặt chẽ. Đặc biệt,việc bê tông hóa nhà rông không đúng mẫu truyền thống của dân tộc Jrai là không phù hợp, phá vỡ cảnh quan, tạo dư luận không tốt trong xã hội.