Yêu cầu tháo dỡ công trình Nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đang Ya trước 15/10

Ngày 05/10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo dỡ công trình Nhà rông tại làng Ia Gri trước ngày 15/10.

Cụ thể, Thông báo số 587/TB-VPUBND ngày 3/10 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, nêu rõ: Ngày 26/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe các sở ngành, xã báo cáo tình hình việc xử lý công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chỉ đạo thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ- Núi lửa Chư Đang Ya

Công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng Dự án, thực hiện việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025; hoàn thành trước ngày 15/10.

Sở Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa – Thể thao & du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh Gia Lai thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn để thực hiện dự án và nhiệm vụ khác đảm bảo theo quy định của Pháp luật và các quy định liên quan trước ngày 15/10

Sau khi thực hiện việc chuyển nguồn vốn, xã Biển Hồ có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án mới đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân, hoàn thành trong năm 2025 theo quy định.

Trước đó, sau khi đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, quá trình xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu ở khu vực này có nhiều điểm chưa đảm bảo trong lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan; cộng đồng nơi triển khai dự án; Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai; việc bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai… có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của Chương trình Miền núi và Dân tộc thiểu số.