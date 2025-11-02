Hà Nội

Xã hội

Biển Đông sắp đón cơn bão số 13

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, đến khoảng ngày 5/11 (thứ Tư) bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

Bảo Ngân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 1/11, khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đến sáng nay (2/11), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

cats.jpg
Ảnh minh họa.

Đến khoảng ngày 5/11 (thứ Tư) bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Các nhận định cho thấy, đây có thể là cơn bão mạnh trên Biển Đông. Thời điểm bão mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa của Việt Nam với cường độ trên cấp 12.

Dự báo khoảng ngày 7/11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6/11-9/11/2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành. Quá trình di chuyển vào Biển Đông, bão còn chịu tác động của nhiều yếu tố như địa hình khi đổ bộ vào Philippines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nhận định, trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

