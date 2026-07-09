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Xã hội

Gia Lai ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm 2026

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin, đã có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Hà Ngọc Chính

Trường hợp tử vong là nam thanh niên tên L.V.P (SN 1999) bị mắc SXH. Người bệnh tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 26/6 với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu. Bệnh nhân tự mua thuốc về nhà uống 3 ngày không đỡ.

23h37 ngày 30/6 bệnh nhân đi khám và nhập viện Bệnh viện Quân y 15 và được chuyển tuyến sang điều trị tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai).

Khi nhập viên, bệnh nhân được chẩn đoán Đái tháo đường phụ thuộc Insulin (có nhiễm toan)/Rối loạn giảm chức năng ống thận/Rối loạn cân bằng nước điện giải và thăng bằng kiềm toan/Bệnh gan khác/Tăng đường huyết không đặc hiệu/Sốt không rõ nguyên nhân và khác/Rối loạn đông máu không đặc hiệu/Viêm tụy cấp/Tăng lipid máu.

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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai triển khai xử lý ổ dịch trên địa bàn.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh: Dương tính; chẩn đoán tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc: Toan Ceton/SXH Dengue/Đái tháo đường type 2.

Qua điều trị, bệnh tiến triển nặng. Gia đình chuyển tuyến trên điều trị và bệnh nhân tử vong trên đường và được chuyển về nhà vào sáng ngày 6/7 để gia đình lo hậu sự

Thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC Gia Lai) cho biết, từ đầu năm đến nay, xã Biển Hồ ghi nhận 36 ca mắc SXH. Ca bệnh ghi nhận tại 14/40 thôn, làng. Ở gần nhà bệnh nhân trong vòng 2 tuần qua có 2 ca mắc bệnh SXH. Giám sát tại gia đình bệnh nhân không có ai mắc bệnh với triệu chứng tương tự

Trạm Y tế xã Biển Hồ đã triển khai 2 đợt vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh SXH. Hiện tại, Trạm đang tiếp tục tham mưu cho UBND xã Biển Hồ để triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy thường xuyên tại các thôn, làng đang có ổ dịch.

Mời bạn đọc xem video: Hà Nội phun thuốc diệt bọ gậy. Nguồn VTV1
#Sở Y tế tỉnh Gia Lai #tử vong do sốt xuất #năm 2026 #Bệnh viện Quân y 15 #Bệnh viện Đa khoa Gia Lai #Trạm Y tế xã Biển Hồ

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