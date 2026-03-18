Lâm Đồng phát hiện ca sốt rét ngoại lai, cảnh báo nguy cơ lây lan cộng đồng

Một bệnh nhân sốt rét tại xã Sông Lũy đã được điều trị thành công, ngành y tế Lâm Đồng tăng cường giám sát và phòng ngừa lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế Lâm Đồng vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt rét tại xã Sông Lũy. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, các đơn vị y tế đã triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, bệnh nhân là nam, 32 tuổi, nghề nông, cư trú tại thôn Tiến Thành, xã Sông Lũy. Người bệnh khởi phát sốt, rét run từ ngày 27/2/2026 và được phát hiện mắc bệnh khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Người bệnh đã được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hiện sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chuyên môn xác định bệnh nhân trước đó từng đi hái cà phê và ngủ lại nhiều ngày trong khu vực rừng thuộc địa bàn Di Linh - nơi có nguy cơ lưu hành sốt rét cao. Sau khi trở về địa phương, người bệnh xuất hiện triệu chứng nhưng tự mua thuốc uống nên bệnh kéo dài. Trường hợp này được phân loại là ca sốt rét ngoại lai.

Muỗi Anopheles - tác nhân trung gian lan truyền ký sinh trùng Plasmodium sang người. Ảnh minh họa/Nguồn Vietnamnet

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình và Trạm Y tế xã Sông Lũy triển khai điều tra dịch tễ tại nơi bệnh nhân sinh sống và các địa điểm liên quan.

Ngành Y tế đã lấy lam máu xét nghiệm 53 người có nguy cơ tiếp xúc. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu đều âm tính, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng.

Song song đó, lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra côn trùng truyền bệnh và ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài muỗi truyền bệnh, đặc biệt là Anopheles dirus - véc tơ chính truyền bệnh sốt rét với mật độ khá cao tại khu vực rừng, rẫy.

Để chủ động khống chế nguy cơ lây lan, ngành y tế đã triển khai phun hóa chất tồn lưu diệt muỗi, tẩm mùng bằng hóa chất, cấp mùng và võng tẩm hóa chất cho người dân. Đồng thời tăng cường giám sát các nhóm nguy cơ cao như người đi rừng, ngủ rẫy, lao động thời vụ và người di biến động.

Các hoạt động truyền thông trực tiếp tại thôn, bản cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi rừng, làm rẫy hoặc ngủ qua đêm trong rừng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như ngủ mùng hoặc võng mùng tẩm hóa chất, sử dụng kem xua muỗi và mặc quần áo dài vào buổi tối.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, rét run, đau đầu, mệt mỏi… người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Theo các chuyên gia, sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong giám sát, phát hiện sớm ca mắc.

Việt Nam đang tiến gần tới đích loại trừ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương vẫn tăng ca mắc mới và nguy cơ sốt rét ngoại lai luôn rình rập. Để bảo vệ thành quả phòng, chống sốt rét bền vững, đòi hỏi nhiều giải pháp, trong đó cần sự vào cuộc tích cực của các địa phương và cộng đồng.

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi thời tiết thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị chủ động chuẩn bị phương án, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị; theo dõi chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, dại và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như sốt rét, viêm não vi rút... để kịp thời phát hiện ca bệnh, ổ dịch, không để bùng phát, lan rộng.

Sốt rét có thể được kiểm tra bằng xét nghiệm thông qua hình ảnh của virus trên kính hiển vi. Ba loại sốt rét phổ biến: Sốt rét không biến chứng là loại phổ biến nhất nhưng người bệnh thường ít đến bệnh viện để khám vì thường nhầm đó là cảm lạnh, cảm cúm hoặc bệnh lây nhiễm thông thường. Những cư dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ mắc bệnh cao thường nhận biết được các triệu chứng của bệnh sốt rét không biến chứng và tự điều trị nó. Sốt rét nghiêm trọng có thể gây suy yếu các cơ quan nội tạng và thậm chí có thể gây tử vong. Sốt rét nghiêm trọng cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức. Sốt rét tái phát sau lần sốt rét đầu tiên thường không dễ dàng nhận ra được bởi bệnh thường không có các triệu chứng nổi bật.