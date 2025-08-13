Hà Nội

Sốt mạng

Danh tính chiến sĩ gây sốt với nụ cười duyên ở "concert quốc gia"

Vừa chào điều lệnh, vừa nở nụ cười tươi rạng rỡ khi camera lia đến, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại sự kiện âm nhạc "Tổ quốc trong tim" khiến dân mạng thích thú.

Theo Đinh Phạm/Znews

Khoảnh khắc gây sốt của Mạnh Duy tại "concert quốc gia".

Khoảnh khắc gây sốt của Mạnh Duy tại &quot;concert quốc gia&quot;.
Khoảnh khắc gây sốt của Mạnh Duy tại "concert quốc gia".

Trong sự kiện âm nhạc Tổ quốc trong tim, diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), focus cam đã lia đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ. Mỗi khi camera quay tới, các chiến sĩ đều thực hiện động tác chào điều lệnh và biểu cảm vui vẻ.

Trong đó nổi bật nhất là một chiến sĩ cảnh sát cơ động có nụ cười tươi rói, gương mặt khôi ngô. Biểu cảm có phần bẽn lẽn của anh khiến khán đài 50.000 khán giả cười ồ vì yêu mến.

Sau sự kiện, những thông tin và hình ảnh của anh cũng nhanh chóng được tìm kiếm. Trên mạng, nhiều người so sánh anh chàng có nét mặt và nụ cười rất giống Nguyễn Bảo Trinh, nữ chiến sĩ từng gây sốt tại sự kiện diễu binh A50 dịp 30/4.

Mạnh Duy bất ngờ khi nhận nhiều lời khen sau concert. Ảnh: NVCC.
Mạnh Duy bất ngờ khi nhận nhiều lời khen sau concert. Ảnh: NVCC.

Anh chàng gây sốt trong "concert quốc gia" đang được tìm kiếm là Nguyễn Mạnh Duy (sinh năm 2006). Anh hiện là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ, công tác tại Tiểu đoàn 2, Đại đội 2, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mạnh Duy cho biết anh rất bất ngờ khi khoảnh khắc của mình lại lan truyền chóng mặt trên mạng và nhận về nhiều lời khen ngợi, cổ vũ đến vậy.

"Nhiệm vụ của tôi tại sự kiện là bảo toàn an ninh trật tự và kiểm soát cửa ra vào. Sau đêm concert quốc gia, tôi bất ngờ với phản ứng của dân mạng, cảm thấy vui và tự hào khi mọi người lan tỏa những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân làm việc thầm lặng sau sân khấu", Mạnh Duy bày tỏ.

Về những bài đăng lan truyền nội dung "Mạnh Duy là em trai của Nguyễn Bảo Chinh", chiến sĩ 19 tuổi khẳng định đây là không tin không đúng. Anh và Bảo Chinh không có mối liên hệ nào.

Chia sẻ thêm về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đêm nhạc Tổ quốc trong tim, Mạnh Duy vẫn còn nguyên sự xúc động, nói rằng đó là nhiệm vụ đặc biệt và thực sự đáng nhớ.

Hôm diễn ra buổi biểu diễn tại Mỹ Đình, anh và đồng đội có mặt từ khoảng 12h trưa để triển khai công tác chuẩn bị.

"Trời oi bức, nắng hắt xuống sân vận động, ai cũng mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng không ai than phiền, bởi ai cũng hiểu rằng nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là bảo vệ trật tự, mà còn là góp phần giữ gìn trọn vẹn bầu không khí của một sự kiện ý nghĩa, thu hút tới hơn 50.000 khán giả", anh nói.

Nhớ lại khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bừng sáng, cả biển người reo hò, Mạnh Duy trào lên cảm xúc tự hào bởi "không chỉ là người đứng xa quan sát, mà còn được là một phần thầm lặng giúp mọi người có được một đêm nhạc an toàn và trọn vẹn".

Tối 10/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Đây là sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025). Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, sự kiện đã chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất.

50.000 khán giả ở đủ độ tuổi, thế hệ đã “nhuộm đỏ” sân Mỹ Đình và cùng sống chung cảm xúc tự hào, phấn khởi, bừng cháy tinh thần yêu nước. Tất cả biến sân vận động thành không gian thiêng liêng, nơi quá khứ anh hùng hòa quyện với hiện tại rực rỡ và tương lai đầy hy vọng.

