Xã hội

Gia đình người bệnh chết não hiến tạng, hồi sinh hai mảnh đời tại Phú Thọ

Gia đình một người bệnh chết não tại BVĐK tỉnh Phú Thọ đã quyết định hiến tạng, giúp hai bệnh nhân suy thận mạn có cơ hội hồi sinh và cải thiện chất lượng sống.

Nguyễn Hinh

Ngày 14/12, đại diện BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, gia đình một người bệnh nam bị đột quỵ não, không còn khả năng hồi phục đã đồng ý hiến tạng giúp hai người suy thận mở ra cuộc sống mới.

f8f89a4715439a1dc352.jpg
Ekip phẫu thuật cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước đó, người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, thở máy qua ống nội khí quản. Dù được các y bác sĩ tích cực hồi sức và áp dụng các biện pháp chuyên môn cao nhất nhưng tình trạng không cải thiện.

Nhận thấy khả năng chết não, các bác sĩ đã tư vấn, trao đổi với gia đình về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người. Vượt qua nỗi đau mất mát, gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn, đồng ý hiến tạng để sự sống được tiếp nối.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, BVĐK tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng tiến hành hội chẩn, lựa chọn người nhận phù hợp. Kết quả, hai quả thận của người hiến đã được ghép thành công cho hai bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị tại bệnh viện.

1476775826701281765.jpg
Ekip thực hiện ghép tạng cho người bệnh tại BVĐK tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC

Công tác lấy và ghép thận được các ekip triển khai khẩn trương, nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và hiệu quả theo đúng quy trình chuyên môn.

Đây là trường hợp hiến tạng từ người cho chết não thứ hai được thực hiện tại BVĐK tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời là ca thứ bảy tính từ năm 2024 đến nay.

Theo ghi nhận của PV ngày 13/12, dù thời tiết mưa kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vẫn được triển khai khẩn trương. Máy móc phá dỡ các công trình trong khu vực thu hồi đất hoạt động hết công suất suốt những ngày qua.

Khu vực GPMB được lực lượng chức năng rào tôn, barie, chăng dây, treo biển cảnh báo.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật.

