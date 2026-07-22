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Quân sự - Thế giới

Gần 150 người di cư thiệt mạng, mất tích ngoài khơi Tây Phi

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tai nạn tàu thuyền ngoài khơi Mauritania tuần trước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, UNHCR ngày 21/7 cho biết, gần 150 người thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tai nạn tàu thuyền ngoài khơi Mauritania tuần trước khi đang cố gắng đến châu Âu.

"144 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau hai vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18/7. Tổng cộng 387 người sống sót đã được đưa lên bờ tại thành phố cảng Nouadhibou của Mauritania, nơi các nhân viên nhân đạo hỗ trợ và xác định họ là những người cần được bảo vệ", UNHCR thông tin.

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Một chiếc thuyền cập cảng La Restinga trên đảo El Hierro, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, vào ngày 27/8/2024. Ảnh: CFP.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến một chiếc thuyền khởi hành từ Bufaloto, Gambia, hướng đến Tây Ban Nha. Sau khi lênh đênh trên Đại Tây Dương gần 25 ngày, chỉ có 38 người sống sót, trong khi 143 người khác được cho là đã tử vong hoặc mất tích.

Trong số những người sống sót có hai trẻ em, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Người thân của các em đều đã mất trong chuyến hành trình này, theo UNHCR.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết thêm, chiếc thuyền khi đó đang trên hành trình từ Gambia đến quần đảo Canary đã hết nhiên liệu và bị mắc kẹt trên biển trong 25 ngày.

Trong một vụ việc khác, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết họ đã cứu sống 179 người lên một chiếc thuyền từ Senegal vào ngày 18/7.

Vùng biển Mauritania đã trở thành tuyến đường chính cho người dân từ châu Phi cận Sahara muốn đến châu Âu với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn khi tình hình ở quê nhà còn nhiều khó khăn.

Theo tuyên bố của cơ quan Liên Hợp Quốc, tuyến đường đến quần đảo Canary là "một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới" với quãng đường dài, những chiếc thuyền không đủ điều kiện an toàn và quá tải.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một thảm kịch đắm tàu di cư trước đây

Nguồn video: VTV
#người di cư thiệt mạng #Liên Hợp Quốc #tai nạn tàu thuyền #Tây Phi #Mauritania

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