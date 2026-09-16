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[VIDEO] Siêu trường tiểu học hơn 10.500 học sinh tại Khánh Hòa sau sáp nhập

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[VIDEO] Siêu trường tiểu học hơn 10.500 học sinh tại Khánh Hòa sau sáp nhập

Tỉnh Khánh Hòa sáp nhập 13 trường tiểu học thành siêu trường hơn 10.500 học sinh, giảm hiệu trưởng và nhân viên để nâng cao chất lượng giáo dục.

Minh Quân - Hà Anh
#Sáp nhập trường học #Trường tiểu học Khánh Hòa #Quản lý giáo dục #Cơ cấu tổ chức #Giáo dục phổ thông

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