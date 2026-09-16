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[VIDEO] Giá đất sát thực tế: Vì sao giá nhà khó hạ nhiệt như kỳ vọng?

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[VIDEO] Giá đất sát thực tế: Vì sao giá nhà khó hạ nhiệt như kỳ vọng?

Giá đất thực tế và đề xuất định giá khoa học của nhà nước chưa thể giúp giảm giá nhà do nguồn cung khan hiếm, theo chuyên gia kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá đất #Giá nhà #Định giá đất #Nguồn cung bất động sản #Thị trường nhà ở

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