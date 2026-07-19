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[GALLERY] Wuling Grango giá 499 triệu tại Việt Nam, MPV điện chạy 300km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Grango giá 499 triệu tại Việt Nam, MPV điện chạy 300km/sạc

Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.

Nguyễn Anh
Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cũng như người kinh doanh dịch vụ vận tải nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng thấp.
Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cũng như người kinh doanh dịch vụ vận tải nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng thấp.
Về ngoại hình, mẫu xe MPV điện Wuling Grango có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm MPV cỡ nhỏ, cạnh tranh ở phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.
Về ngoại hình, mẫu xe MPV điện Wuling Grango có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Các thông số này đưa mẫu xe vào nhóm MPV cỡ nhỏ, cạnh tranh ở phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.
Điểm đáng chú ý là Grango được bố trí cấu hình ghế 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập có bệ tỳ tay, mang lại không gian ngồi thoải mái hơn so với kiểu ghế băng truyền thống. Theo công bố của nhà sản xuất, khi gập toàn bộ ghế phía sau, khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 3.300 lít.
Điểm đáng chú ý là Grango được bố trí cấu hình ghế 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập có bệ tỳ tay, mang lại không gian ngồi thoải mái hơn so với kiểu ghế băng truyền thống. Theo công bố của nhà sản xuất, khi gập toàn bộ ghế phía sau, khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 3.300 lít.
Ngoại thất của xe trang bị đèn pha LED tích hợp chiếu gần và chiếu xa, có khả năng điều chỉnh độ cao chùm sáng, đèn phanh trên cao LED, trong khi cụm đèn hậu vẫn sử dụng bóng halogen. Gương chiếu hậu chỉnh cơ, cửa kính trước chỉnh điện còn cửa kính hàng ghế sau là dạng trượt.
Ngoại thất của xe trang bị đèn pha LED tích hợp chiếu gần và chiếu xa, có khả năng điều chỉnh độ cao chùm sáng, đèn phanh trên cao LED, trong khi cụm đèn hậu vẫn sử dụng bóng halogen. Gương chiếu hậu chỉnh cơ, cửa kính trước chỉnh điện còn cửa kính hàng ghế sau là dạng trượt.
Khoang lái của Wuling Grango được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Bluetooth, USB, radio và camera lùi. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin 3,5 inch. Xe còn có điều hòa chỉnh cơ với cửa gió dành cho cả hàng ghế trước và phía sau, vô-lăng trợ lực điện EPS, cổng USB và nguồn điện 12V.
Khoang lái của Wuling Grango được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Bluetooth, USB, radio và camera lùi. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin 3,5 inch. Xe còn có điều hòa chỉnh cơ với cửa gió dành cho cả hàng ghế trước và phía sau, vô-lăng trợ lực điện EPS, cổng USB và nguồn điện 12V.
Sức mạnh của Grango đến từ mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe sử dụng bộ pin lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.
Sức mạnh của Grango đến từ mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe sử dụng bộ pin lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.
Đáng chú ý, Grango sử dụng chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc AC tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW. Bộ sạc đi kèm xe có công suất 1,76 kW. Hệ thống treo trên Wuling Grango gồm treo trước MacPherson độc lập và treo sau phụ thuộc dạng nhíp lá. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.
Đáng chú ý, Grango sử dụng chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc AC tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW. Bộ sạc đi kèm xe có công suất 1,76 kW. Hệ thống treo trên Wuling Grango gồm treo trước MacPherson độc lập và treo sau phụ thuộc dạng nhíp lá. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.
Danh sách trang bị an toàn gồm một túi khí cho người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảnh báo người đi bộ, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS gián tiếp, khóa cửa tự động theo tốc độ, mở khóa tự động khi xảy ra va chạm và hệ thống chống trộm điều khiển từ xa.
Danh sách trang bị an toàn gồm một túi khí cho người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảnh báo người đi bộ, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS gián tiếp, khóa cửa tự động theo tốc độ, mở khóa tự động khi xảy ra va chạm và hệ thống chống trộm điều khiển từ xa.
Hàng ghế cuối MPV điện Wuling Grango có thể gập xuống khi người dùng cần tăng diện tích chứa hành lý. Theo công bố của nhà sản xuất, dung tích khoang chứa đồ tối đa đạt khoảng 3.300 lít khi các hàng ghế phía sau được gập lại.
Hàng ghế cuối MPV điện Wuling Grango có thể gập xuống khi người dùng cần tăng diện tích chứa hành lý. Theo công bố của nhà sản xuất, dung tích khoang chứa đồ tối đa đạt khoảng 3.300 lít khi các hàng ghế phía sau được gập lại.
Khả năng thay đổi cách bố trí khoang cabin giúp Grango đáp ứng nhiều mục đích sử dụng. Trong điều kiện thông thường, xe có thể chở đủ bảy người. Khi cần vận chuyển đồ đạc, người dùng có thể giảm số chỗ ngồi để mở rộng khu vực chứa hàng.
Khả năng thay đổi cách bố trí khoang cabin giúp Grango đáp ứng nhiều mục đích sử dụng. Trong điều kiện thông thường, xe có thể chở đủ bảy người. Khi cần vận chuyển đồ đạc, người dùng có thể giảm số chỗ ngồi để mở rộng khu vực chứa hàng.
Các tính năng an toàn trên Wuling Grango gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS dạng gián tiếp. Ngoài ra, mẫu MPV điện còn được trang bị chức năng tự động khóa cửa theo tốc độ, tự động mở khóa khi xảy ra va chạm, khóa trẻ em ở cửa sau và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Các tính năng an toàn trên Wuling Grango gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS dạng gián tiếp. Ngoài ra, mẫu MPV điện còn được trang bị chức năng tự động khóa cửa theo tốc độ, tự động mở khóa khi xảy ra va chạm, khóa trẻ em ở cửa sau và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Với mức giá 499 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ và khả năng di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần sạc, Wuling Grango là một trong số ít lựa chọn MPV thuần điện ở phân khúc phổ thông tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh nhóm khách hàng gia đình, mẫu xe này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải nhờ chi phí vận hành thấp so với xe sử dụng động cơ đốt trong.
Với mức giá 499 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ và khả năng di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần sạc, Wuling Grango là một trong số ít lựa chọn MPV thuần điện ở phân khúc phổ thông tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh nhóm khách hàng gia đình, mẫu xe này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải nhờ chi phí vận hành thấp so với xe sử dụng động cơ đốt trong.
Video: Chi tiết MPV 7 chỗ Wuling Darion chạy 500km mỗi lần sạc.
Nguyễn Anh
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