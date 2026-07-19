[GALLERY] Wuling Grango giá 499 triệu tại Việt Nam, MPV điện chạy 300km/sạc

Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.
Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.
MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.
Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.
Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.
Kia Syros EV 2026 mới vừa chính thức được ra mắt. Đây đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV.
Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.
Vào sáng nay ngày 18/7, Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan
Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).
BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.
Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.
Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.
Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.
Sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.
Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.
Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đã ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại tại Goodwood Festival of Speed 2026.
Hyundai Palisade Hybird 2026 mới xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Điều này cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này sắp được giới thiệu chính thức tới khách hàng Việt Nam.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo khang trang cho một trong những tuyến phố từng thường xuyên ùn tắc của khu vực.
Thông số kỹ thuật và giá bán Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, xe được điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây nhiều tranh cãi
Sau hơn bốn tháng nhận đặt cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron, xe có giá từ 269 triệu đồng, lăn bánh từ 205 - 300 km/sạc.
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".