Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị thu hồi giấy phép
Nghị định 296 có hiệu lực từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng quá 2 năm sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.
Nghị định 296 có hiệu lực từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng quá 2 năm sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.
Nghị định 296 có hiệu lực từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng quá 2 năm sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.
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Nghị định 296 có hiệu lực từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng quá 2 năm sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tỉnh Khánh Hòa sáp nhập 13 trường tiểu học thành siêu trường hơn 10.500 học sinh, giảm hiệu trưởng và nhân viên để nâng cao chất lượng giáo dục.
Doanh nghiệp Trung Quốc dự định xây nhiều nhà máy AI tại Việt Nam với chi phí thấp, chỉ hơn 7 triệu USD mỗi dự án.
Khám phá 5 quy định mới về điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 243, giúp người dân TPHCM tận dụng tối đa quyền lợi của mình.
Hà Nội lấy ý kiến về quy hoạch Hồ Gươm từ 7-26/9, chuyên gia kiến trúc cảnh báo cần thận trọng trước mọi thay đổi lớn.
Người lao động Việt Nam đi xuất khẩu chi trung bình 126 triệu đồng, hơn nửa vay mượn, phần lớn tiền vào tay tổ chức môi giới, theo cơ quan quản lý.
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục lắp camera tại khu vực trọng yếu, tăng cường trách nhiệm sau vụ gian lận tại Tuyên Quang, Quảng Trị.
EY Việt Nam cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của Hyosung Vina khi doanh nghiệp Hàn Quốc lỗ lũy kế gần 21.000 tỷ đồng sau 8 năm tại Việt Nam.
Sách giáo khoa bán trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki thu về 7 tỷ đồng, trong đó có nhiều sách bị thổi giá gấp 6 lần so với giá niêm yết.
Gắn liền với bao thế hệ người Hà Nội từ 1958, cửa hàng kem 35 Tràng Tiền sắp đóng cửa, nhường chỗ cho các không gian trải nghiệm mới của thương hiệu.
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