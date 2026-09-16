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[VIDEO] Từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị thu hồi giấy phép

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[VIDEO] Từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị thu hồi giấy phép

Nghị định 296 có hiệu lực từ 23/7, doanh nghiệp tạm ngừng quá 2 năm sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu hồi giấy phép doanh nghiệp #Ngừng kinh doanh quá hạn #Nghị định 296 #Thủ tục đăng ký kinh doanh #Thời hạn tạm ngừng

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