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[GALLERY] Mark Zuckerberg chi 15 tỷ USD mua thiên tài 29 tuổi, giờ ra sao?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mark Zuckerberg chi 15 tỷ USD mua thiên tài 29 tuổi, giờ ra sao?

Sau một năm được Meta chi 15 tỷ USD để chiêu mộ, thiên tài AI Alexandr Wang đang dần chứng minh canh bạc táo bạo của Mark Zuckerberg là đúng đắn.

Thiên Trang (TH)
Thương vụ Meta chi tới 15 tỷ USD để sở hữu 49% Scale AI và đưa nhà sáng lập Alexandr Wang về công ty từng khiến giới công nghệ sửng sốt, bởi nhiều chuyên gia cho rằng đây thực chất là một trong những thương vụ “mua người” đắt giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.
Thương vụ Meta chi tới 15 tỷ USD để sở hữu 49% Scale AI và đưa nhà sáng lập Alexandr Wang về công ty từng khiến giới công nghệ sửng sốt, bởi nhiều chuyên gia cho rằng đây thực chất là một trong những thương vụ “mua người” đắt giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.
Sau gần một năm gia nhập Meta, Alexandr Wang - tỷ phú công nghệ mới 29 tuổi - đã trở thành một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất tại tập đoàn, trực tiếp dẫn dắt chiến lược trí tuệ nhân tạo và tham gia xây dựng Meta Superintelligence Labs trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Sau gần một năm gia nhập Meta, Alexandr Wang - tỷ phú công nghệ mới 29 tuổi - đã trở thành một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất tại tập đoàn, trực tiếp dẫn dắt chiến lược trí tuệ nhân tạo và tham gia xây dựng Meta Superintelligence Labs trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Dưới sự điều hành của Wang, Meta nhanh chóng thành lập TBD Lab, nhóm nghiên cứu bí mật quy tụ khoảng 100 chuyên gia AI hàng đầu với mức đãi ngộ lên tới hàng triệu USD, đồng thời tái cấu trúc nhiều bộ phận nhằm tăng tốc quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.
Dưới sự điều hành của Wang, Meta nhanh chóng thành lập TBD Lab, nhóm nghiên cứu bí mật quy tụ khoảng 100 chuyên gia AI hàng đầu với mức đãi ngộ lên tới hàng triệu USD, đồng thời tái cấu trúc nhiều bộ phận nhằm tăng tốc quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.
Thành quả đáng chú ý nhất cho đến nay là sự ra mắt của Muse Spark, mô hình AI được đánh giá là đáng tin cậy nhất mà Meta từng phát triển, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng khoản cược khổng lồ của Mark Zuckerberg đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực.
Thành quả đáng chú ý nhất cho đến nay là sự ra mắt của Muse Spark, mô hình AI được đánh giá là đáng tin cậy nhất mà Meta từng phát triển, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng khoản cược khổng lồ của Mark Zuckerberg đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực.
Không chỉ gây ấn tượng bằng tốc độ xây dựng đội ngũ, Wang còn được ghi nhận nhờ khả năng tạo động lực làm việc theo phong cách startup, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tính linh hoạt và sự chủ động trong môi trường vốn được xem là cồng kềnh của một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Không chỉ gây ấn tượng bằng tốc độ xây dựng đội ngũ, Wang còn được ghi nhận nhờ khả năng tạo động lực làm việc theo phong cách startup, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tính linh hoạt và sự chủ động trong môi trường vốn được xem là cồng kềnh của một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, hành trình của vị thần đồng AI này không hoàn toàn bằng phẳng khi anh phải đối mặt với những chỉ trích về kinh nghiệm quản lý, các khó khăn nghiên cứu ban đầu, cùng những mâu thuẫn nội bộ liên quan đến định hướng phát triển AI giữa các nhóm lâu năm của Meta và đội ngũ mới do anh xây dựng.
Tuy nhiên, hành trình của vị thần đồng AI này không hoàn toàn bằng phẳng khi anh phải đối mặt với những chỉ trích về kinh nghiệm quản lý, các khó khăn nghiên cứu ban đầu, cùng những mâu thuẫn nội bộ liên quan đến định hướng phát triển AI giữa các nhóm lâu năm của Meta và đội ngũ mới do anh xây dựng.
Bên cạnh đó, Muse Spark vẫn còn khoảng cách nhất định so với các đối thủ như OpenAI, Google hay Anthropic ở một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là lập trình, khiến nhiều nhân viên và chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng Meta có thể vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI tiên phong.
Bên cạnh đó, Muse Spark vẫn còn khoảng cách nhất định so với các đối thủ như OpenAI, Google hay Anthropic ở một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là lập trình, khiến nhiều nhân viên và chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng Meta có thể vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI tiên phong.
Dù vậy, với việc Meta tiếp tục rót hàng chục tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo và chuẩn bị tung ra các thế hệ mô hình mới tập trung vào lập trình, tác nhân AI và tạo video, Alexandr Wang đang dần chứng minh rằng quyết định táo bạo của Mark Zuckerberg không chỉ là thương vụ mua người đắt đỏ mà còn có thể trở thành chìa khóa quyết định tương lai AI của Meta.
Dù vậy, với việc Meta tiếp tục rót hàng chục tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo và chuẩn bị tung ra các thế hệ mô hình mới tập trung vào lập trình, tác nhân AI và tạo video, Alexandr Wang đang dần chứng minh rằng quyết định táo bạo của Mark Zuckerberg không chỉ là thương vụ mua người đắt đỏ mà còn có thể trở thành chìa khóa quyết định tương lai AI của Meta.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Mark Zuckerberg #Alexandr Wang #Meta #AI #công nghệ

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