[GALLERY] Mark Zuckerberg chi 15 tỷ USD mua thiên tài 29 tuổi, giờ ra sao?

Sau một năm được Meta chi 15 tỷ USD để chiêu mộ, thiên tài AI Alexandr Wang đang dần chứng minh canh bạc táo bạo của Mark Zuckerberg là đúng đắn.
Hãng xe Nissan mới đây tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới của mẫu SUV cỡ trung Tekton 2027 trước thềm màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026.
Hãng xe Nissan mới đây tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới của mẫu SUV cỡ trung Tekton 2027 trước thềm màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026.
Mẫu xe Audi A3 2027 đã được áp dụng những tinh chỉnh nhỏ ở cả ngoại thất lẫn nội thất, bao gồm màn hình cong toàn cảnh cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hơn.
Hàng triệu người dùng Office 2019 for Mac sắp mất khả năng chỉnh sửa tài liệu dù từng bỏ gần 4 triệu đồng mua bản quyền trọn đời, gây tranh cãi lớn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ thay đổi tư duy làm việc và có tố chất kinh doanh, thu nhập tăng nhanh.
VinFast VF3 vừa được lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ hoạt động tuần tra cho Cảnh sát giao thông Indonesia.
Dù không nổi tiếng trong lĩnh vực chơi xe nhưng bộ sưu tập xế hộp của siêu sao bóng đá Lionel Messi lại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì mức độ chịu chơi.
Thay vì tăng lương hay thưởng nóng, CEO một startup công nghệ chi 78 triệu đồng mỗi người cho thiết bị hỗ trợ ngủ, tạo nên câu chuyện gây chú ý.
Giá giảm mạnh nhưng hiệu năng vẫn vượt trội, nhiều mẫu iPhone cũ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, trong đó có một cái tên được đánh giá đáng mua nhất hiện nay.
SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.
Mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Ebella mới đây đã được công bố giá bán sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, xe chỉ có duy nhất phiên bản E3.
Sức hút của mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026 mới đang khiến nhiều đại lý tại Mỹ rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khi lượng xe về đến đâu gần như được bán hết đến đó.
Hệ thống Thundart (sấm sét) do liên danh MBDA và Safran đã được lựa chọn để Pháp thay thế hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vốn quá phụ thuộc vào Mỹ.
Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.
Khủng hoảng nguồn cung nhựa PPE đang khiến giá bo mạch PCB tăng tới 40%, đe dọa kéo theo làn sóng tăng giá smartphone, laptop và thiết bị AI.
Jaecoo J6 từng trưng bày tại Việt Nam sắp được bán ở Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan. Xe được kỳ vọng có giá bán dưới 1 triệu baht (khoảng 799 triệu đồng).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu chuyên tâm làm việc và có cuộc sống thoải mái nhờ tài lộc dồi dào.
Dù smartphone đã trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết không sử dụng iPhone hay Android vì lý do an ninh.
Nissan Kicks e-POWER thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản, với mức giá dao động từ 2.999.700 – 4.248.200 yên (tương đương khoảng 490– 695 triệu đồng).
Giữ điện thoại quá gần mắt không chỉ gây mỏi mắt mà còn làm tăng nguy cơ đau cổ, cong cột sống. Đây là khoảng cách chuẩn được chuyên gia khuyến nghị.
Mẫu xe DFSK E5 Plus đã có mặt tại thị trường Indonesia và được công bố có thể sẽ đến những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Thái Lan trong năm nay.