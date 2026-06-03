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[GALLERY] Facebook trả phí có gì mà Meta muốn người dùng xuống tiền?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Facebook trả phí có gì mà Meta muốn người dùng xuống tiền?

Facebook vẫn miễn phí nhưng Meta đang tung nhiều gói thuê bao với dấu xác minh, bảo mật và AI, mở ra cuộc đua mới ngoài doanh thu quảng cáo.

Thiên Trang (TH)
Facebook từ lâu là mạng xã hội miễn phí lớn nhất thế giới, nhưng những thay đổi gần đây từ Meta cho thấy hãng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái thuê bao nhằm tạo thêm nguồn thu ngoài quảng cáo, đồng thời cung cấp nhiều đặc quyền dành cho cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp thường xuyên hoạt động trên nền tảng này.
Facebook từ lâu là mạng xã hội miễn phí lớn nhất thế giới, nhưng những thay đổi gần đây từ Meta cho thấy hãng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái thuê bao nhằm tạo thêm nguồn thu ngoài quảng cáo, đồng thời cung cấp nhiều đặc quyền dành cho cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp thường xuyên hoạt động trên nền tảng này.
Về cơ bản, người dùng Facebook miễn phí vẫn được sử dụng đầy đủ các tính năng quen thuộc như đăng bài, chia sẻ ảnh, xem video, tham gia nhóm, tương tác với bạn bè hay nhắn tin qua Messenger, đồng nghĩa với việc Meta chưa biến Facebook thành một dịch vụ bắt buộc phải trả tiền để sử dụng.
Về cơ bản, người dùng Facebook miễn phí vẫn được sử dụng đầy đủ các tính năng quen thuộc như đăng bài, chia sẻ ảnh, xem video, tham gia nhóm, tương tác với bạn bè hay nhắn tin qua Messenger, đồng nghĩa với việc Meta chưa biến Facebook thành một dịch vụ bắt buộc phải trả tiền để sử dụng.
Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay nằm ở gói thuê bao Meta Verified, cho phép người dùng sở hữu dấu xác minh chính chủ, được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản trước các hành vi giả mạo và có cơ hội xử lý sự cố nhanh hơn so với tài khoản thông thường.
Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay nằm ở gói thuê bao Meta Verified, cho phép người dùng sở hữu dấu xác minh chính chủ, được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản trước các hành vi giả mạo và có cơ hội xử lý sự cố nhanh hơn so với tài khoản thông thường.
Đối với những người có lượng người theo dõi lớn, nhà sáng tạo nội dung hoặc doanh nghiệp, Meta Verified được xem như một công cụ giúp nâng cao độ tin cậy thương hiệu, hạn chế nguy cơ bị kẻ xấu sao chép danh tính, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn khi hoạt động trên mạng xã hội.
Đối với những người có lượng người theo dõi lớn, nhà sáng tạo nội dung hoặc doanh nghiệp, Meta Verified được xem như một công cụ giúp nâng cao độ tin cậy thương hiệu, hạn chế nguy cơ bị kẻ xấu sao chép danh tính, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn khi hoạt động trên mạng xã hội.
Không dừng lại ở đó, Meta còn triển khai gói Facebook Plus tại một số thị trường với mức phí khoảng 3,99 USD mỗi tháng, bổ sung các tính năng như kéo dài thời gian hiển thị Story, thống kê nội dung chi tiết hơn và một số công cụ cá nhân hóa nhằm tăng trải nghiệm cho những người thường xuyên đăng tải nội dung.
Không dừng lại ở đó, Meta còn triển khai gói Facebook Plus tại một số thị trường với mức phí khoảng 3,99 USD mỗi tháng, bổ sung các tính năng như kéo dài thời gian hiển thị Story, thống kê nội dung chi tiết hơn và một số công cụ cá nhân hóa nhằm tăng trải nghiệm cho những người thường xuyên đăng tải nội dung.
Song song với Facebook Plus, Meta cũng đang thử nghiệm hệ sinh thái Meta One với các phiên bản Plus và Premium, tập trung vào những công nghệ AI thế hệ mới như tạo hình ảnh, tạo video, hỗ trợ sáng tạo nội dung và nâng cao khả năng xử lý của trợ lý AI, phản ánh xu hướng kết hợp giữa mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.
Song song với Facebook Plus, Meta cũng đang thử nghiệm hệ sinh thái Meta One với các phiên bản Plus và Premium, tập trung vào những công nghệ AI thế hệ mới như tạo hình ảnh, tạo video, hỗ trợ sáng tạo nội dung và nâng cao khả năng xử lý của trợ lý AI, phản ánh xu hướng kết hợp giữa mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.
Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, Meta cung cấp nhiều cấp độ Meta Verified khác nhau từ Standard đến Max, không chỉ bao gồm dấu xác minh mà còn đi kèm các công cụ quản lý thương hiệu, hỗ trợ khách hàng ưu tiên, tăng khả năng hiển thị trên nền tảng và bảo vệ doanh nghiệp trước các hành vi giả mạo tài khoản.
Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, Meta cung cấp nhiều cấp độ Meta Verified khác nhau từ Standard đến Max, không chỉ bao gồm dấu xác minh mà còn đi kèm các công cụ quản lý thương hiệu, hỗ trợ khách hàng ưu tiên, tăng khả năng hiển thị trên nền tảng và bảo vệ doanh nghiệp trước các hành vi giả mạo tài khoản.
Những động thái này cho thấy Meta đang dần chuyển Facebook từ mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo sang chiến lược kết hợp giữa quảng cáo, thuê bao và AI, tuy nhiên các tính năng cốt lõi vẫn tiếp tục miễn phí, nghĩa là người dùng phổ thông chưa cần phải trả tiền nếu chỉ có nhu cầu sử dụng Facebook theo cách truyền thống.
Những động thái này cho thấy Meta đang dần chuyển Facebook từ mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo sang chiến lược kết hợp giữa quảng cáo, thuê bao và AI, tuy nhiên các tính năng cốt lõi vẫn tiếp tục miễn phí, nghĩa là người dùng phổ thông chưa cần phải trả tiền nếu chỉ có nhu cầu sử dụng Facebook theo cách truyền thống.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#Meta Verified #Facebook Plus #mạng xã hội #thuê bao #bảo mật #AI

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