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[GALLERY] Mark Zuckerberg thú nhận sai lầm sau cú sa thải 7.000 người

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mark Zuckerberg thú nhận sai lầm sau cú sa thải 7.000 người

CEO Mark Zuckerberg lần đầu thừa nhận Meta mắc sai lầm trong quá trình tái cấu trúc nhân sự vì AI, đồng thời cảnh báo công ty có thể còn vấp ngã.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi toàn bộ ngành công nghệ, CEO Mark Zuckerberg vừa gây chú ý khi công khai thừa nhận Meta đã mắc nhiều sai lầm trong quá trình tái cấu trúc lực lượng lao động, một động thái hiếm thấy từ người đứng đầu tập đoàn sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp trong giai đoạn chuyển đổi đầy biến động hiện nay.
Giữa làn sóng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi toàn bộ ngành công nghệ, CEO Mark Zuckerberg vừa gây chú ý khi công khai thừa nhận Meta đã mắc nhiều sai lầm trong quá trình tái cấu trúc lực lượng lao động, một động thái hiếm thấy từ người đứng đầu tập đoàn sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp trong giai đoạn chuyển đổi đầy biến động hiện nay.
Theo nội dung bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, Zuckerberg cho biết tốc độ phát triển chóng mặt của AI đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với bộ máy vận hành của Meta, buộc công ty phải liên tục điều chỉnh chiến lược nhân sự để thích ứng với những thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh vực công nghệ.
Theo nội dung bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, Zuckerberg cho biết tốc độ phát triển chóng mặt của AI đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với bộ máy vận hành của Meta, buộc công ty phải liên tục điều chỉnh chiến lược nhân sự để thích ứng với những thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh vực công nghệ.
Vị tỷ phú 42 tuổi thẳng thắn thừa nhận rằng Meta đã đưa ra những quyết định chưa thực sự hoàn hảo trong quá trình triển khai các kế hoạch tái cấu trúc, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty gần như chắc chắn sẽ còn gặp thêm những sai sót mới khi tiếp tục theo đuổi tham vọng trở thành một trong những tập đoàn AI hàng đầu thế giới.
Vị tỷ phú 42 tuổi thẳng thắn thừa nhận rằng Meta đã đưa ra những quyết định chưa thực sự hoàn hảo trong quá trình triển khai các kế hoạch tái cấu trúc, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty gần như chắc chắn sẽ còn gặp thêm những sai sót mới khi tiếp tục theo đuổi tham vọng trở thành một trong những tập đoàn AI hàng đầu thế giới.
Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Meta thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn, cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu và điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án mới liên quan đến phát triển, huấn luyện và tối ưu hóa các hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.
Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Meta thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn, cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu và điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án mới liên quan đến phát triển, huấn luyện và tối ưu hóa các hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.
Để trấn an tâm lý nhân viên, Zuckerberg khẳng định Meta hiện không có kế hoạch triển khai thêm các đợt sa thải diện rộng từ nay đến cuối năm, đồng thời cam kết sẽ tạo ra những vị trí công việc mới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi và tận dụng tối đa năng lực của đội ngũ hiện hữu.
Để trấn an tâm lý nhân viên, Zuckerberg khẳng định Meta hiện không có kế hoạch triển khai thêm các đợt sa thải diện rộng từ nay đến cuối năm, đồng thời cam kết sẽ tạo ra những vị trí công việc mới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi và tận dụng tối đa năng lực của đội ngũ hiện hữu.
Song song với chiến lược tinh gọn bộ máy, Meta cũng đang tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mở rộng chương trình team-building, tổ chức các sự kiện nội bộ quy mô lớn và thúc đẩy hợp tác liên phòng ban thông qua các chương trình Hackathon tập trung vào AI.
Song song với chiến lược tinh gọn bộ máy, Meta cũng đang tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mở rộng chương trình team-building, tổ chức các sự kiện nội bộ quy mô lớn và thúc đẩy hợp tác liên phòng ban thông qua các chương trình Hackathon tập trung vào AI.
Một trong những vấn đề được ban lãnh đạo Meta đặc biệt quan tâm là mô hình quản lý siêu phẳng từng được áp dụng tại bộ phận Kỹ thuật AI Ứng dụng, nơi một nhà quản lý phải giám sát trực tiếp tới 50 nhân viên, gây ra nhiều áp lực vận hành và nhận không ít phản ứng từ nội bộ công ty.
Một trong những vấn đề được ban lãnh đạo Meta đặc biệt quan tâm là mô hình quản lý siêu phẳng từng được áp dụng tại bộ phận Kỹ thuật AI Ứng dụng, nơi một nhà quản lý phải giám sát trực tiếp tới 50 nhân viên, gây ra nhiều áp lực vận hành và nhận không ít phản ứng từ nội bộ công ty.
Dù thừa nhận những sai lầm trong quá trình chuyển đổi, Zuckerberg vẫn khẳng định AI là canh bạc chiến lược lớn nhất của Meta trong thập kỷ tới, đồng thời triển khai các chương trình thưởng cổ phiếu dành cho lãnh đạo cấp cao với kỳ vọng giữ chân nhân tài và tạo động lực giúp tập đoàn đạt được những bước đột phá trong vòng 5 năm tới.
Dù thừa nhận những sai lầm trong quá trình chuyển đổi, Zuckerberg vẫn khẳng định AI là canh bạc chiến lược lớn nhất của Meta trong thập kỷ tới, đồng thời triển khai các chương trình thưởng cổ phiếu dành cho lãnh đạo cấp cao với kỳ vọng giữ chân nhân tài và tạo động lực giúp tập đoàn đạt được những bước đột phá trong vòng 5 năm tới.
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Thiên Trang (TH)
#Meta #Zuckerberg #sa thải #AI #tái cấu trúc #công nghệ

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