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[GALLERY] JBL Xtreme 5 ra mắt, loa "siêu bass" chinh phục mọi cuộc vui

Số hóa - Xe

[GALLERY] JBL Xtreme 5 ra mắt, loa "siêu bass" chinh phục mọi cuộc vui

JBL Xtreme 5 sở hữu công suất mạnh mẽ, âm bass uy lực, pin tới 24 giờ, chuẩn chống nước IP68 cùng loạt nâng cấp giúp khuấy động mọi không gian ngoài trời.

Thiên Trang (th)
JBL vừa chính thức giới thiệu Xtreme 5, thế hệ mới nhất của dòng loa Bluetooth di động cao cấp, nổi bật với thiết kế lớn hơn, hệ thống đèn LED trang trí, chuẩn chống nước IP68 và chất âm thiên về dải bass, hướng đến nhu cầu tổ chức tiệc, dã ngoại hay các hoạt động ngoài trời cần âm lượng lớn và độ bền cao. (Ảnh: Genk)
JBL vừa chính thức giới thiệu Xtreme 5, thế hệ mới nhất của dòng loa Bluetooth di động cao cấp, nổi bật với thiết kế lớn hơn, hệ thống đèn LED trang trí, chuẩn chống nước IP68 và chất âm thiên về dải bass, hướng đến nhu cầu tổ chức tiệc, dã ngoại hay các hoạt động ngoài trời cần âm lượng lớn và độ bền cao. (Ảnh: Genk)
So với thế hệ trước, JBL Xtreme 5 có kích thước 34,6 x 16,5 x 15,5 cm cùng trọng lượng khoảng 2,9 kg, đi kèm dây đeo vai sử dụng móc kim loại carabiner chắc chắn để tăng tính cơ động, trong khi thân loa vẫn giữ kiểu dáng hình bầu dục đặc trưng nhưng được gia cố thêm lớp cao su dày nhằm tăng khả năng chống va đập và thích nghi với nhiều điều kiện sử dụng khắc nghiệt.(Ảnh: Genk)
So với thế hệ trước, JBL Xtreme 5 có kích thước 34,6 x 16,5 x 15,5 cm cùng trọng lượng khoảng 2,9 kg, đi kèm dây đeo vai sử dụng móc kim loại carabiner chắc chắn để tăng tính cơ động, trong khi thân loa vẫn giữ kiểu dáng hình bầu dục đặc trưng nhưng được gia cố thêm lớp cao su dày nhằm tăng khả năng chống va đập và thích nghi với nhiều điều kiện sử dụng khắc nghiệt.(Ảnh: Genk)
Điểm nhấn mới trên JBL Xtreme 5 nằm ở hai dải đèn LED bố trí phía trên và dưới thân loa, cho phép thay đổi nhiều hiệu ứng ánh sáng thông qua ứng dụng JBL Portable, kết hợp cùng hệ thống nút điều khiển được đưa lên mặt trên, bao gồm nút nguồn, Bluetooth, điều chỉnh âm lượng, phát/tạm dừng và Auracast để ghép nối nhiều loa cùng phát nhạc trong không gian rộng.(Ảnh: Genk)
Điểm nhấn mới trên JBL Xtreme 5 nằm ở hai dải đèn LED bố trí phía trên và dưới thân loa, cho phép thay đổi nhiều hiệu ứng ánh sáng thông qua ứng dụng JBL Portable, kết hợp cùng hệ thống nút điều khiển được đưa lên mặt trên, bao gồm nút nguồn, Bluetooth, điều chỉnh âm lượng, phát/tạm dừng và Auracast để ghép nối nhiều loa cùng phát nhạc trong không gian rộng.(Ảnh: Genk)
Về âm thanh, JBL Xtreme 5 được trang bị một loa woofer công suất 90W kết hợp hai loa tweeter 20W cùng hai màng rung thụ động ở hai bên, tạo nên chất âm đặc trưng với dải bass dày, mạnh, lan tỏa tốt, đủ sức lấp đầy những không gian ngoài trời như công viên, sân thể thao hay khu cắm trại mà vẫn giữ được độ chi tiết ở dải trung và dải cao.(Ảnh: Genk)
Về âm thanh, JBL Xtreme 5 được trang bị một loa woofer công suất 90W kết hợp hai loa tweeter 20W cùng hai màng rung thụ động ở hai bên, tạo nên chất âm đặc trưng với dải bass dày, mạnh, lan tỏa tốt, đủ sức lấp đầy những không gian ngoài trời như công viên, sân thể thao hay khu cắm trại mà vẫn giữ được độ chi tiết ở dải trung và dải cao.(Ảnh: Genk)
Không chỉ sở hữu công suất lớn, mẫu loa này còn mang đến nhiều tùy chọn cân chỉnh âm thanh với EQ 7 băng tần cùng các chế độ JBL Signature, Chill, Energetic và Vocal, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhu cầu nghe nhạc EDM, Hip Hop, Rock sôi động hay Podcast, Ballad và các nội dung thiên về giọng nói.(Ảnh: Genk)
Không chỉ sở hữu công suất lớn, mẫu loa này còn mang đến nhiều tùy chọn cân chỉnh âm thanh với EQ 7 băng tần cùng các chế độ JBL Signature, Chill, Energetic và Vocal, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhu cầu nghe nhạc EDM, Hip Hop, Rock sôi động hay Podcast, Ballad và các nội dung thiên về giọng nói.(Ảnh: Genk)
JBL Xtreme 5 sử dụng viên pin dung lượng 68Wh cho thời gian phát nhạc liên tục lên tới 24 giờ, đồng thời bổ sung chế độ Playtime Boost giúp kéo dài thêm khoảng 4 giờ sử dụng trong những tình huống chưa thể sạc pin, còn việc sạc lại cũng thuận tiện hơn nhờ cổng USB-C phổ biến.(Ảnh: Genk)
JBL Xtreme 5 sử dụng viên pin dung lượng 68Wh cho thời gian phát nhạc liên tục lên tới 24 giờ, đồng thời bổ sung chế độ Playtime Boost giúp kéo dài thêm khoảng 4 giờ sử dụng trong những tình huống chưa thể sạc pin, còn việc sạc lại cũng thuận tiện hơn nhờ cổng USB-C phổ biến.(Ảnh: Genk)
Khả năng chống chịu môi trường cũng được nâng cấp đáng kể khi loa đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, cao hơn chuẩn IP67 trên thế hệ trước, cho phép hoạt động trong điều kiện bụi bẩn, mưa hoặc thậm chí ngâm nước ở độ sâu khoảng 4 mét trong thời gian nhất định, biến Xtreme 5 trở thành lựa chọn phù hợp cho những chuyến dã ngoại, picnic hay các buổi tiệc ngoài trời.(Ảnh: Genk)
Khả năng chống chịu môi trường cũng được nâng cấp đáng kể khi loa đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, cao hơn chuẩn IP67 trên thế hệ trước, cho phép hoạt động trong điều kiện bụi bẩn, mưa hoặc thậm chí ngâm nước ở độ sâu khoảng 4 mét trong thời gian nhất định, biến Xtreme 5 trở thành lựa chọn phù hợp cho những chuyến dã ngoại, picnic hay các buổi tiệc ngoài trời.(Ảnh: Genk)
Được phân phối tại Việt Nam với mức giá khoảng 11,51 triệu đồng, JBL Xtreme 5 không hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc loa siêu gọn nhẹ, mà tập trung vào những ai ưu tiên công suất lớn, âm bass uy lực, thời lượng pin dài, độ bền cao cùng hệ sinh thái tính năng hiện đại, xứng đáng là một trong những mẫu loa Bluetooth cao cấp nổi bật nhất của JBL trong năm 2026.(Ảnh: Genk)
Được phân phối tại Việt Nam với mức giá khoảng 11,51 triệu đồng, JBL Xtreme 5 không hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc loa siêu gọn nhẹ, mà tập trung vào những ai ưu tiên công suất lớn, âm bass uy lực, thời lượng pin dài, độ bền cao cùng hệ sinh thái tính năng hiện đại, xứng đáng là một trong những mẫu loa Bluetooth cao cấp nổi bật nhất của JBL trong năm 2026.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (th)
#JBL #Xtreme 5 #loa bluetooth #âm bass #chống nước #loa ngoài trời

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