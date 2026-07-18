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[GALLERY] Nissan Elgrand 2027 - chiếc MPV hơn 1 tỷ đồng "đấu" Toyota Sienna

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Elgrand 2027 - chiếc MPV hơn 1 tỷ đồng "đấu" Toyota Sienna

Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.

Nguyễn Anh
Tại thị trường Nhật Bản, Elgrand từng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Nissan kể từ khi ra mắt vào năm 1997. Mẫu xe này được xem là cái tên khai sinh phân khúc MPV hạng sang tại xứ sở mặt trời. Tuy nhiên, doanh số của xe đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây khi thiết kế của Nissan Elgrand dần trở nên lỗi thời.
Tại thị trường Nhật Bản, Elgrand từng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Nissan kể từ khi ra mắt vào năm 1997. Mẫu xe này được xem là cái tên khai sinh phân khúc MPV hạng sang tại xứ sở mặt trời. Tuy nhiên, doanh số của xe đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây khi thiết kế của Nissan Elgrand dần trở nên lỗi thời.
Giờ đây, Elgrand hoàn toàn mới đã chính thức xuất hiện và Nissan kỳ vọng đây sẽ là đối thủ thực sự của Toyota Alphard. Mẫu MPV hạng sang này lần đầu được giới thiệu vào cuối năm ngoái nhưng chỉ mới chính thức có mặt tại các đại lý ở Nhật Bản. Elgrand thế hệ mới lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe ý tưởng Hyper Tourer ra mắt năm 2023 cùng triết lý "Timeless Japanese Futurism" của Nissan.
Giờ đây, Elgrand hoàn toàn mới đã chính thức xuất hiện và Nissan kỳ vọng đây sẽ là đối thủ thực sự của Toyota Alphard. Mẫu MPV hạng sang này lần đầu được giới thiệu vào cuối năm ngoái nhưng chỉ mới chính thức có mặt tại các đại lý ở Nhật Bản. Elgrand thế hệ mới lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe ý tưởng Hyper Tourer ra mắt năm 2023 cùng triết lý "Timeless Japanese Futurism" của Nissan.
Bên cạnh thiết kế, Elgrand 2027 còn sở hữu nhiều điểm đáng chú ý khác. Hệ truyền động e-Power của xe kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Trong đó, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện còn mô-tơ điện sẽ trực tiếp dẫn động cho bánh xe. Nissan hiện chưa công bố công suất cuối cùng, nhưng cho biết hệ thống này tạo ra mô-men xoắn cực đại hơn 500 Nm.
Bên cạnh thiết kế, Elgrand 2027 còn sở hữu nhiều điểm đáng chú ý khác. Hệ truyền động e-Power của xe kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Trong đó, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện còn mô-tơ điện sẽ trực tiếp dẫn động cho bánh xe. Nissan hiện chưa công bố công suất cuối cùng, nhưng cho biết hệ thống này tạo ra mô-men xoắn cực đại hơn 500 Nm.
Hệ thống treo tiên tiến cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mẫu MPV này, đặc biệt đối với nhóm khách hàng có tài xế riêng. Nissan gọi đây là hệ thống Intelligent Dynamic Suspension, có khả năng liên tục theo dõi mặt đường phía trước và chủ động điều chỉnh lực giảm chấn. Bên cạnh đó, hệ dẫn động 4 bánh e-4orce cũng giúp hạn chế dao động thân xe và tối ưu khả năng vận hành theo từng điều kiện di chuyển.
Hệ thống treo tiên tiến cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mẫu MPV này, đặc biệt đối với nhóm khách hàng có tài xế riêng. Nissan gọi đây là hệ thống Intelligent Dynamic Suspension, có khả năng liên tục theo dõi mặt đường phía trước và chủ động điều chỉnh lực giảm chấn. Bên cạnh đó, hệ dẫn động 4 bánh e-4orce cũng giúp hạn chế dao động thân xe và tối ưu khả năng vận hành theo từng điều kiện di chuyển.
Khoang nội thất của Nissan Elgrand 2027 mang đến nhiều trang bị cao cấp cho hành khách. Hệ thống âm thanh Bose 22 loa đảm nhiệm chức năng giải trí, trong khi hàng ghế thứ hai sử dụng kiểu ghế thương gia độc lập. Phiên bản cao cấp nhất có thêm ghế không trọng lực được tích hợp đệm đỡ bắp chân và tựa lưng điều chỉnh hai phần, cho phép hành khách nâng phần thân trên khi theo dõi màn hình giải trí phía sau.
Khoang nội thất của Nissan Elgrand 2027 mang đến nhiều trang bị cao cấp cho hành khách. Hệ thống âm thanh Bose 22 loa đảm nhiệm chức năng giải trí, trong khi hàng ghế thứ hai sử dụng kiểu ghế thương gia độc lập. Phiên bản cao cấp nhất có thêm ghế không trọng lực được tích hợp đệm đỡ bắp chân và tựa lưng điều chỉnh hai phần, cho phép hành khách nâng phần thân trên khi theo dõi màn hình giải trí phía sau.
Nissan cũng mở rộng không gian nội thất, tăng diện tích cửa sổ trên cửa trượt và bố trí các hàng ghế theo dạng bậc thang ở cả ba hàng nhằm cải thiện tầm quan sát. Phía trước là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 14,3 inch, nằm trên bảng táp-lô ốp vân gỗ, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất 64 màu chạy dọc theo cánh cửa.
Nissan cũng mở rộng không gian nội thất, tăng diện tích cửa sổ trên cửa trượt và bố trí các hàng ghế theo dạng bậc thang ở cả ba hàng nhằm cải thiện tầm quan sát. Phía trước là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 14,3 inch, nằm trên bảng táp-lô ốp vân gỗ, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất 64 màu chạy dọc theo cánh cửa.
Những khách hàng cần thêm chỗ ngồi có thể lựa chọn hàng ghế thứ hai dạng băng ghế thay cho 2 ghế thương gia. Các yếu tố thực dụng cũng được Nissan chú trọng với bậc bước chân thuận tiện hơn, chức năng mở cửa trượt một phần và khoang hành lý được thiết kế lại, đủ sức chứa 7 vali xách tay ngay cả khi không gập ghế.
Những khách hàng cần thêm chỗ ngồi có thể lựa chọn hàng ghế thứ hai dạng băng ghế thay cho 2 ghế thương gia. Các yếu tố thực dụng cũng được Nissan chú trọng với bậc bước chân thuận tiện hơn, chức năng mở cửa trượt một phần và khoang hành lý được thiết kế lại, đủ sức chứa 7 vali xách tay ngay cả khi không gập ghế.
Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe MPV Nissan Elgrand 2027 mới có giá khởi điểm 6,87 triệu Yên (tương đương khoảng 1,37 tỷ đồng). Nissan cũng có kế hoạch phân phối mẫu xe này tại các thị trường khác ngoài Nhật Bản.
Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe MPV Nissan Elgrand 2027 mới có giá khởi điểm 6,87 triệu Yên (tương đương khoảng 1,37 tỷ đồng). Nissan cũng có kế hoạch phân phối mẫu xe này tại các thị trường khác ngoài Nhật Bản.
Tại lễ ra mắt Elgrand ở Yokohama trong tuần này, ông Akira Sugimoto, Giám đốc điều hành phụ trách marketing và bán hàng của Nissan tại Nhật Bản, cho biết: "Kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt, Elgrand luôn mang đến những giá trị di chuyển mới cho khách hàng tại Nhật Bản".
Tại lễ ra mắt Elgrand ở Yokohama trong tuần này, ông Akira Sugimoto, Giám đốc điều hành phụ trách marketing và bán hàng của Nissan tại Nhật Bản, cho biết: "Kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt, Elgrand luôn mang đến những giá trị di chuyển mới cho khách hàng tại Nhật Bản".
"Chúng tôi xem Elgrand mới là mẫu xe chủ lực sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Nissan trong tương lai", ông Akira Sugimoto cho biết thêm. Đây cũng là điều hãng xe này rất cần vào thời điểm hiện tại. Theo Nikkei Asia, Nissan chỉ bán được 1.163 chiếc Elgrand thế hệ cũ tại Nhật Bản trong năm tài chính 2025.
"Chúng tôi xem Elgrand mới là mẫu xe chủ lực sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Nissan trong tương lai", ông Akira Sugimoto cho biết thêm. Đây cũng là điều hãng xe này rất cần vào thời điểm hiện tại. Theo Nikkei Asia, Nissan chỉ bán được 1.163 chiếc Elgrand thế hệ cũ tại Nhật Bản trong năm tài chính 2025.
Trong cùng giai đoạn, Toyota tiêu thụ tới 81.357 chiếc Alphard. Nissan chưa công bố mục tiêu doanh số dành cho Elgrand mới, nhưng cho biết đã nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng kể từ cuối tháng 5/2026. Trong đó, hơn 5.000 đơn đến từ khách hàng cá nhân, phần còn lại là các doanh nghiệp và tổ chức.
Trong cùng giai đoạn, Toyota tiêu thụ tới 81.357 chiếc Alphard. Nissan chưa công bố mục tiêu doanh số dành cho Elgrand mới, nhưng cho biết đã nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng kể từ cuối tháng 5/2026. Trong đó, hơn 5.000 đơn đến từ khách hàng cá nhân, phần còn lại là các doanh nghiệp và tổ chức.
Video: Ra mắt mẫu xe MPV Nissan Elgrand 2027.
Nguyễn Anh
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