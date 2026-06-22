Loa Google Home chạy Gemini được bán với giá 100 USD

Loa thông minh Google Home sau gần 1 năm ra mắt sẽ chính thức có mặt, cho phép người dùng đặt hàng từ hôm nay.

Google Home Speaker cuối cùng cũng sẽ chính thức ra mắt và lên kệ vào tuần tới, với chương trình đặt trước bắt đầu từ hôm nay tại 18 quốc gia.

Thiết bị này lần đầu tiên được hé lộ tại sự kiện Made by Google 2025 vào tháng 8 năm ngoái, với nhiều thông tin chi tiết hơn được công bố vào tháng 10 sau đó.

Google Home Speaker với AI Gemini thay thế cho Google Assistan sau 10 năm.

Google Home Speaker là thiết bị đầu tiên của Google được tích hợp trợ lý giọng nói Gemini for Home.

Về phần cứng, loa sở hữu âm thanh 360 độ đồng đều, với Google nhấn mạnh chất lượng âm thanh cân bằng khi nghe nhạc, podcast và xem phim. So với Nest Mini, thiết bị này có củ loa lớn gấp đôi (58 mm) và âm trầm mạnh hơn 2,5 lần.

Loa được trang bị ba micro trường xa cùng công tắc vật lý để tắt micro. Vòng sáng ở chân đế Google Home Speaker phát ra ánh sáng động, giúp người dùng nhận biết khi Gemini đang lắng nghe, xử lý hoặc phản hồi.

Bề mặt trên của loa có ba vùng cảm ứng điện dung. Các nút bên trái và phải dùng để điều chỉnh âm lượng, trong khi chạm vào trung tâm sẽ phát/tạm dừng nội dung.

Phiên bản mới sẽ có 4 màu sắc và bán với giá 99.99 USD.

Thiết bị có đường kính 4,2 inch và cao 3,4 inch. Dây nguồn không thể tháo rời, dài 1,5 mét, kết nối qua cổng USB-C với bộ sạc 30W đi kèm.

Người dùng có thể ghép đôi hai loa Google Home Speaker để tạo âm thanh stereo, đồng thời thiết bị cũng có thể kết nối với Google TV Streamer để mang lại trải nghiệm âm thanh vòm không gian.

Ngoài ra, loa còn có thể được thêm vào nhóm loa cùng các thiết bị Nest và màn hình thông minh hiện có, cũng như các thiết bị hỗ trợ Cast khác.

Về thông số kỹ thuật, Google Home Speaker sử dụng vi xử lý bốn nhân A55 tốc độ 2.0 GHz tích hợp NPU (bộ tăng tốc AI), đi kèm 1 GB RAM và 4 GB bộ nhớ trong. Kết nối hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.4 và Thread 1.3 border router (2.4 GHz).

Google Home Speaker được tặng kèm sáu tháng sử dụng Google Home Premium (trị giá 60 USD), bổ sung tính năng Gemini Live cho trải nghiệm hội thoại thời gian thực. Ưu đãi này áp dụng cho các sản phẩm mua trước ngày 30 tháng 9.

Hai màu Porcelain và Hazel sẽ được bán ra toàn cầu, trong khi Jade và Berry là phiên bản độc quyền trên Google Store tại Mỹ.

Google Home Speaker có giá 99,99 USD, bắt đầu nhận đặt trước từ hôm nay. Sản phẩm sẽ lên kệ vào ngày 25 tháng 6 tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo, Nhật Bản, Úc và New Zealand.

Trợ lý AI Gemini giúp loa Google Home "quán xuyến" được nhiều hơn.

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