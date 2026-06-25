[INFOGRAPHIC] Xiaomi Sound Play, loa buetooth 1,8 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Xiaomi Sound Play là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một chiếc loa Bluetooth thời trang, nhỏ gọn, chống nước tốt, đèn LED bắt mắt và chất âm cân bằng.
Mẫu xe SUV Toyota Century SUV đã chính thức được lựa chọn làm phương tiện công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, thay thế cho dòng Century sedan.
Mẫu xe SUV Toyota Century SUV đã chính thức được lựa chọn làm phương tiện công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, thay thế cho dòng Century sedan.
Bằng sáng chế mới hé lộ giai đoạn phát triển tiếp theo của dòng điện thoại gập và Huawei cũng cho thấy, họ mới là kẻ dẫn đầu.
Dòng xe sedan cỡ D là Toyota Camry tại thị trường Việt Nam hiện chỉ còn đúng 1 phiên bản là 2.5 HEV TOP với giá khởi điểm lên đến 1,46 tỷ đồng.
Qualcomm vừa ra mắt Snapdragon Reality Elite với hiệu năng AI đột phá. Đây là cơ sở cho một thế hệ kính thực tế ảo mới với các tính năng thông minh vượt trội.
Trong nhiều năm qua, giá bá là một trong những lợi thế lớn nhất giúp ôtô Trung Quốc nhanh mở rộng thị phần tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi.
Diện mạo của Suzuki Swift sắc sảo hơn nhờ thay đổi với gói phụ kiện Sport, nó không động đến khung gầm và hệ truyền động của mẫu hatchback cỡ nhỏ này.
Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.
Nhiều tỷ phú công nghệ đang tự biến mình thành "chuột bạch" để kéo dài tuổi thọ, bất chấp cảnh báo y tế về những rủi ro nghiêm trọng đến sức khỏe.
Lô xe đầu tiên của Skoda Kodiaq RS tại thị trường Ấn Độ đã nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau 6 phút mở bán. Đây là mẫu SUV nhanh nhất mà Skoda từng phân phối.
Hãng xe Pháp đang phải triệu hồi các mẫu xe Peugeot 3008 và 5008 trên toàn cầu do tay nắm cửa bên trong có thể không hoạt động.
Có một hãng smartphone chỉ chuyên làm ra các sản phẩm siêu bền, siêu pin từ những chiếc smartphone cho đến cả máy tính bảng đều tích hợp máy chiếu.
Toyota Motor Philippines vừa chính thức mở bán mẫu Land Cruiser HEV. Phiên bản hybrid của Land Cruiser có mức giá 6,93 triệu peso Philippines (gần 3 tỷ đồng).
Trào lưu quấn đồng hồ thông minh lên trái cây gây sốt mạng xã hội khi chuối, kiwi hay bơ đều hiển thị nhịp tim, hé lộ sự thật bất ngờ về công nghệ PPG.
Chỉ với từ khóa “V...” trên Facebook, nhiều người dùng bất ngờ nhận về hàng loạt video nhạy cảm, làm dấy lên tranh cãi về khả năng kiểm duyệt của Meta.
Bên cạnh đoanh số giảm tới 90%, mẫu xe MPV Honda Odyssey còn bị ngừng bán nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc.
Mazda CX-5 2026 mới đang tạo nên sức hút lớn tại Nhật Bản khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng mở bán, cao gấp 5 lần so với mục tiêu ban đầu.
TC Services Việt Nam (TCSV), nhà phân phối thương hiệu GAC tại Việt Nam, vừa công bố thông tin về khả năng tương thích của các mẫu xe GAC đang phân phối.
Lenovo Tab Plus Gen 2 vừa chính thức ra mắt gây chú ý bởi hệ thống 9 loa JBL công suất lớn, chip MediaTek Dimensity 7400 và màn hình 120Hz chất lượng cao.
Skoda vừa ra mắt SUV điện Skoda Peaq 2027. Đây là mẫu SUV điện đầu bảng mới của Skoda, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế và kích thước lớn hơn cả Skoda Kodiaq,
Gemini và NotebookLM của Google đang thu hút hàng triệu người dùng nhờ loạt tính năng AI miễn phí mạnh mẽ.