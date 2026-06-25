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[INFOGRAPHIC] Xiaomi Sound Play, loa buetooth 1,8 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Xiaomi Sound Play, loa buetooth 1,8 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Xiaomi Sound Play là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một chiếc loa Bluetooth thời trang, nhỏ gọn, chống nước tốt, đèn LED bắt mắt và chất âm cân bằng.

Thiên Trang
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#Xiaomi #Loa Bluetooth #Sound Play #Chống nước #Âm thanh #Thiết kế nhỏ gọn

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