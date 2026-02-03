Hà Nội

Huyền Baby 'chặt chém' với váy đỏ rực, tay trong tay cùng chồng mừng tuổi mới

Cộng đồng trẻ

Huyền Baby 'chặt chém' với váy đỏ rực, tay trong tay cùng chồng mừng tuổi mới

Vẫn giữ vững phong độ của một 'phu nhân hào môn', Huyền Baby khiến cư dân mạng xuýt xoa khi xuất hiện cực kỳ quyến rũ trong tiệc sinh nhật của ông xã đại gia.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, cựu hot girl Huyền Baby đã đăng tải loạt khoảnh khắc đầy ngọt ngào và sang chảnh trong buổi tiệc sinh nhật của ông xã Quang Huy. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng kèm dòng chú thích giản dị nhưng đầy tình cảm: “Chúc mừng sinh nhật chồng! Tuổi mới chúc anh luôn yêu thương em thật nhiều”. (Ảnh: IGNV)
Không chọn những bộ cánh cầu kỳ, rườm rà, người đẹp sinh năm 1989 chọn cho mình một thiết kế váy hai dây màu đỏ rượu vang cực kỳ tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là phần thân trên được thiết kế theo dạng corset ôm sát, giúp cô khoe khéo vòng eo "con kiến" và vòng một đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Phần chân váy lấp lánh kết hợp cùng đôi cao gót đồng màu tạo nên một tổng thể vừa quyền lực, vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình được chia sẻ, Huyền Baby không ngần ngại nắm chặt tay ông xã, cùng nhau bước vào không gian bữa tiệc được trang trí xa hoa với ánh đèn chùm rực rỡ và những kệ rượu vang đắt đỏ. (Ảnh: IGNV)
Dù đã bên nhau nhiều năm và có với nhau hai nhóc tì, nhưng sự lãng mạn của cặp đôi vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành không ít lời khen ngợi cho nhan sắc của "chị đẹp". Dường như thời gian đã lãng quên Huyền Baby khi gương mặt cô vẫn giữ được những nét trẻ trung, thơ ngây nhưng lại pha chút mặn mà, cuốn hút của người phụ nữ trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng sứ cùng gu thời trang tinh tế giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình, dù là chụp chính diện hay góc nghiêng thần thánh. (Ảnh: IGNV)
Huyền Baby kết hôn với chồng doanh nhân vào năm 2013. Cô từng chia sẻ rằng hai người quen nhau thông qua sự mai mối của một người bạn. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết hôn, Huyền Baby quyết định “Nam tiến” theo chồng và chấp nhận gác lại sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền Baby #sinh nhật #váy đỏ #quyến rũ #chồng đại gia #phong cách

