Chị đẹp Huyền Baby hút mắt khi diện nguyên cây đồ hiệu sang chảnh

'Chị đẹp' Huyền Baby mới đây gây chú ý với loạt ảnh 'tồn kho' nửa năm nhưng vẫn toát lên thần thái phu nhân hào môn, khoe trọn phong cách thời trang đẳng cấp.

Trầm Phương
Mới đây, "chị đẹp" Huyền Baby vừa khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới với dòng trạng thái đầy hóm hỉnh: “Có những bức ảnh được chụp nửa năm trước… nhưng giờ mới được lên sóng”. Dù là những khoảnh khắc "tồn kho", nhưng nhan sắc không tuổi cùng thần thái chuẩn phu nhân hào môn của cô nàng vẫn nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Huyền Baby xuất hiện đầy ấn tượng với phong cách thời trang mang đậm hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Cô chọn cho mình nguyên cây đồ hiệu đến từ nhà mốt Chanel - thương hiệu gắn liền với sự sang trọng bậc nhất. (Ảnh: IGNV)
Huyền Baby diện một chiếc váy len tăm sát nách màu trắng kem thanh lịch, ôm sát đường cong cơ thể, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm phần cá tính, Huyền Baby kết hợp cùng chiếc mũ baker boy bằng da đen bóng và kính râm sành điệu. Điểm nhấn đắt giá chính là chiếc vòng cổ layer đặc trưng của Chanel và chiếc túi xách quilted đen trong bộ sưu tập mới của Chanel được nữ ngôi sao Jennie lăng xê. (Ảnh: IGNV)
Dù đã bước sang tuổi 36 và là mẹ của hai thiên thần nhỏ, Huyền Baby vẫn giữ vững phong độ là một trong những cựu hot girl có tầm ảnh hưởng lớn nhất về phong cách sống và làm đẹp. (Ảnh: IGNV)
"Chị đẹp" sinh năm 1989 là tín đồ của thời trang hàng hiệu. Cô sở hữu nhiều quần áo, phụ kiện đến từ các nhà mốt cao cấp như Versace, Chanel, Dior, Hermès… (Ảnh: IGNV)
Trong căn biệt thự cao cấp của nhà mình, cô thiết kế riêng một phòng thay đồ lộng lẫy như một showroom thời trang cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Huyền Baby thường xuyên áp dụng công thức diện "nguyên cây" từ một thương hiệu. Cô không ngại chi hàng trăm triệu đồng cho một set đồ chỉ để đi dạo phố hay du lịch. Thậm chí, người đẹp từng gây sốt khi bay sang Singapore chỉ trong một ngày để mua bằng được chiếc váy yêu thích. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh váy áo, cô còn sở hữu những món phụ kiện có giá trị bằng cả một gia tài như chiếc đồng hồ Graff Butterfly đính kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng, hay bộ sưu tập túi Hermès Birkin và Kelly đủ màu sắc. (Ảnh: IGNV)
Kể từ sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, sức hút của Huyền Baby ngày càng lớn. Cô không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê mà còn bởi gu thẩm mỹ tinh tế, biết cách biến hóa đa dạng từ phong cách gợi cảm, táo bạo đến thanh lịch, quý tộc. (Ảnh: IGNV)
