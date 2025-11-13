Hà Nội

Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu

Giải trí

Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu vừa góp mặt trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Trên sân khấu biểu diễn, hai ca sĩ nắm tay tình tứ. Ảnh: Tiền Phong.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhiều lần hợp tác âm nhạc. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2020, cả hai cùng ra mắt ca khúc Làm gì phải hốt. Ảnh: VOV.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu còn hợp tác trong ca khúc Điều phi thường nhỏ bé, Gieo quẻ, Miền đất hứa. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Theo Dân Việt, chia sẻ về lý do hợp tác với Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cho biết, nam ca sĩ giống như một người anh, một người bạn của cô. Ảnh: Dân Việt.
"Đen cũng có những điểm tương đồng trong tính cách, cũng có chung một số sở thích âm nhạc. Mình nghĩ nếu kết hợp được với nhau thì vui", nữ ca sĩ bày tỏ. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Từ năm 2023, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng nghi vấn hẹn hò, có con. Ảnh: Người Lao Động.
Tháng 3/2025, khi được hỏi về chuyện lấy chồng và mối quan hệ với Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh chỉ tiết lộ bản thân đang hạnh phúc. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Phía Đen Vâu từng chia sẻ trên trang cá nhân, anh sẵn sàng chia sẻ thành thật với khán giả khi thấy bản thân đã suy nghĩ thấu đáo về những việc liên quan đến đời sống cá nhân. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
