Trúc Diễm thăng hạng nhan sắc, biến hóa phong cách

Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện trong clip casting của Victoria’s Secret. Cô thăng hạng sắc vóc và có phong cách thời trang tinh tế.

Video do thương hiệu Victoria’s Secret đăng tải ghi nhận sự góp mặt của nhiều người mẫu, trong đó Trúc Diễm trở thành điểm nhấn với thần thái tự nhiên. Đại diện hãng cho biết vòng tuyển chọn tiếp diễn với hàng nghìn ứng viên. Về phía mình, Trúc Diễm hiện chưa thể tiết lộ thêm thông tin.
Trúc Diễm hoạt động trong showbiz nhiều năm qua. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đoạt giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và vào top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011.
Ngoài vai trò người mẫu, cô còn ghi dấu ở mảng diễn xuất với các phim điện ảnh như “Nhật ký Bạch Tuyết”, “Đam mê”, “Âm mưu giày gót nhọn”. Theo Vietnamnet, năm 2025, Trúc Diễm trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim “The Last Mermaid”, đóng cùng nam diễn viên Jack McEvoy.
Ở ngưỡng U40, nhan sắc của Trúc Diễm ngày càng sắc sảo, mặn mà. Gương mặt thanh tú cùng thần thái cuốn hút giúp cô dễ dàng biến hóa với nhiều tạo hình.
Người đẹp liên tục làm mới hình ảnh với phong cách thời trang đa dạng. Khi tham gia sự kiện hoặc thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật, cô ưu tiên những thiết kế dạ hội đính kết, cắt xẻ tinh tế, tôn đường cong.
Trong những khoảnh khắc đời thường, dạo phố hay dự lễ hội, cô lại mang đến hình ảnh tươi mới, trẻ trung với váy hoa nhí xếp ly nữ tính hay áo corset tôn vòng một gợi cảm.
Không còn đóng khung trong hình ảnh người đẹp dịu dàng trước đây, cô hướng đến vẻ đẹp hiện đại, có chiều sâu và giàu năng lượng.
Để duy trì vóc dáng và sự linh hoạt trong phong cách, Trúc Diễm tích cực tập luyện thể thao, kết hợp chế độ ăn uống khoa học.
Những hình ảnh gần đây cho thấy cô sở hữu vòng eo săn chắc, thân hình cân đối và tràn đầy năng lượng.
Xem video: "Trúc Diễm khoe nhan sắc thăng hạng". Nguồn FB Trúc Diễm
