Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu hợp tác âm nhạc, lộ ảnh bế hai em bé

Giải trí

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu hợp tác âm nhạc, lộ ảnh bế hai em bé

Mối quan hệ giữa hai ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gây chú ý từ năm 2023.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, cư dân mạng lại truyền hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bế hai bé. Hiện tại, người trong cuộc chưa lên tiếng trước những đồn đoán. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Mới đây, cư dân mạng lại truyền hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bế hai bé. Hiện tại, người trong cuộc chưa lên tiếng trước những đồn đoán. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng tin đồn tình cảm từ năm 2023. Cụ thể, tháng 1/2023, cả hai bị đồn tổ chức lễ ăn hỏi. Đại diện của Đen Vâu cho biết, tin đồn sai sự thật. Ảnh: Dân Việt.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng tin đồn tình cảm từ năm 2023. Cụ thể, tháng 1/2023, cả hai bị đồn tổ chức lễ ăn hỏi. Đại diện của Đen Vâu cho biết, tin đồn sai sự thật. Ảnh: Dân Việt.
Về nghi vấn tổ chức lễ ăn hỏi, người thân cận của Hoàng Thùy Linh chia sẻ trên Vietnamnet: “Tôi đã liên lạc với Linh để xác nhận vụ việc. Cô ấy khẳng định không có chuyện này”. Ảnh: Người Lao Động.
Về nghi vấn tổ chức lễ ăn hỏi, người thân cận của Hoàng Thùy Linh chia sẻ trên Vietnamnet: “Tôi đã liên lạc với Linh để xác nhận vụ việc. Cô ấy khẳng định không có chuyện này”. Ảnh: Người Lao Động.
Theo nguồn tin của Phụ Nữ Mới, khoảng 0h ngày 28/3/2024, sau sự kiện ở Hà Nội, Đen Vâu về thẳng chung cư của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Theo nguồn tin của Phụ Nữ Mới, khoảng 0h ngày 28/3/2024, sau sự kiện ở Hà Nội, Đen Vâu về thẳng chung cư của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Đến 10h ngày 28/3/2024, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp, Đen Vâu ra sân bay Nội Bài để về TP HCM. Từ sân bay ở TP HCM, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng ngồi xe về chung cư của nữ ca sĩ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Đến 10h ngày 28/3/2024, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp, Đen Vâu ra sân bay Nội Bài để về TP HCM. Từ sân bay ở TP HCM, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng ngồi xe về chung cư của nữ ca sĩ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Giữa tin đồn tình cảm với Đen Vâu, vào tháng 3/2024, Hoàng Thùy Linh lộ loạt dấu hiệu mang thai như dáng đi chậm chạp, vòng hai nhô cao, mặc trang phục rộng. Tháng 8/2024, theo nguồn tin từ Phụ Nữ Số, nữ ca sĩ đã sinh đôi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Giữa tin đồn tình cảm với Đen Vâu, vào tháng 3/2024, Hoàng Thùy Linh lộ loạt dấu hiệu mang thai như dáng đi chậm chạp, vòng hai nhô cao, mặc trang phục rộng. Tháng 8/2024, theo nguồn tin từ Phụ Nữ Số, nữ ca sĩ đã sinh đôi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lần đầu hợp tác trong ca khúc Làm gì phải hốt ra mắt đầu năm 2020. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lần đầu hợp tác trong ca khúc Làm gì phải hốt ra mắt đầu năm 2020. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tiếp tục tái hợp trong ca khúc Điều phi thường nhỏ bé. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tiếp tục tái hợp trong ca khúc Điều phi thường nhỏ bé. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Năm 2022, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc Gieo quẻ. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2022, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc Gieo quẻ. Ảnh: Dân Việt.
Cuối tháng 11/2023, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng thực hiện MV Miền đất hứa. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Cuối tháng 11/2023, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng thực hiện MV Miền đất hứa. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoàng Thùy Linh #ca sĩ Hoàng Thùy Linh #diễn viên Hoàng Thùy Linh #Hoàng Thùy Linh Đen Vâu #Đen Vâu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT