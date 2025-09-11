Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mối quan hệ thân thiết giữa Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh

Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh giữ được tình bạn đẹp trong hơn 20 năm qua. Mới đây, Vân Hugo vô tình để lộ hình ảnh Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Sastar, mới đây, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đăng tải hình ảnh bên bạn bè. Nhanh chóng, cư dân mạng soi hành động thân thiết giữa Hoàng Thùy Linh (mặc áo xanh) và Đen Vâu trong bức ảnh. Ảnh: Saostar.
Theo Sastar, mới đây, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đăng tải hình ảnh bên bạn bè. Nhanh chóng, cư dân mạng soi hành động thân thiết giữa Hoàng Thùy Linh (mặc áo xanh) và Đen Vâu trong bức ảnh. Ảnh: Saostar.
Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mối quan hệ thân thiết trong hơn 20 năm qua. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.
Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mối quan hệ thân thiết trong hơn 20 năm qua. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.
Hai mỹ nhân Việt từng tham gia Vui cùng Hugo cách đây nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.
Hai mỹ nhân Việt từng tham gia Vui cùng Hugo cách đây nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.
Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau. Ảnh: FB Vân Hugo.
Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau. Ảnh: FB Vân Hugo.
Vân Hugo tham gia buổi ra mắt tự truyện năm 2018 của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Dân Việt.
Vân Hugo tham gia buổi ra mắt tự truyện năm 2018 của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Dân Việt.
Tháng 1/2024, Vân Hugo khoe được Hoàng Thùy Linh tặng hoa khi đám cưới sắp cận kề. Ảnh: FB Vân Hugo.
Tháng 1/2024, Vân Hugo khoe được Hoàng Thùy Linh tặng hoa khi đám cưới sắp cận kề. Ảnh: FB Vân Hugo.
Hoàng Thùy Linh nhắn nhủ Vân Hugo: “Ước mong anh chị và gia đình mạnh khỏe, bình an. Luôn hạnh phúc an vui chị nha”. Nhận được quà cưới, Vân Hugo tiết lộ, ngày mới quen biết, cô được Hoàng Thùy Linh tặng 100 bông hoa hồng đỏ. Ảnh: FB Vân Hugo
Hoàng Thùy Linh nhắn nhủ Vân Hugo: “Ước mong anh chị và gia đình mạnh khỏe, bình an. Luôn hạnh phúc an vui chị nha”. Nhận được quà cưới, Vân Hugo tiết lộ, ngày mới quen biết, cô được Hoàng Thùy Linh tặng 100 bông hoa hồng đỏ. Ảnh: FB Vân Hugo
Vân Hugo từng chia sẻ trên Dân Việt, từ xưa đến nay, cô vẫn luôn ngưỡng mộ Hoàng Thùy Linh ở ý chí nghị lực. Ảnh: FB Vân Hugo.
Vân Hugo từng chia sẻ trên Dân Việt, từ xưa đến nay, cô vẫn luôn ngưỡng mộ Hoàng Thùy Linh ở ý chí nghị lực. Ảnh: FB Vân Hugo.
Theo Đời Sống Gia Đình, sau khi xem bộ phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh vào đầu năm 2025, Vân Hugo khen ngợi đàn em đã cố gắng không ngừng nghỉ, xứng đáng hưởng trái ngọt sau bao tháng ngày tâm huyết. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Theo Đời Sống Gia Đình, sau khi xem bộ phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh vào đầu năm 2025, Vân Hugo khen ngợi đàn em đã cố gắng không ngừng nghỉ, xứng đáng hưởng trái ngọt sau bao tháng ngày tâm huyết. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoàng Thùy Linh #ca sĩ Hoàng Thùy Linh #diễn viên Hoàng Thùy Linh #Vân Hugo #MC Vân Hugo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT