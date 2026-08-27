Ngày 27/8, Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lũ trên sông Thương, sông Cầu

Ngày 27/8, miền Bắc có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; biển động mạnh, tàu thuyền cần chú ý an toàn. Nhiệt độ cao nhất 32-37°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 70mm. Trên biển, nhiều khu vực có gió Tây Nam mạnh, biển động, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sáng sớm 27/8, một số nơi tại Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Hiện lũ trên hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống, ở dưới mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước lũ dự báo tiếp tục giảm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 2. Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở mức báo động 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại những khu vực trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân cùng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trên biển, đặc khu Phú Quý đang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác.

Ngày và đêm 27/8, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa, cùng vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m.

Các vùng biển có mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật cấp 7-8 và sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi dự báo, chủ động bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 32-35 độ C; phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.