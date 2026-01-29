Hà Nội

Đu trend khoe má lúm, Doãn Hải My đốn tim fan chỉ với video vỏn vẹn 10 giây

Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã gây chú ý với đoạn video đu trend khoe má lúm đồng tiền đang cực 'hot' trên các nền tảng mạng xã hội.

Trầm Phương
Trào lưu khoe má lúm bắt nguồn từ sức hút của bộ phim "Can This Love Be Translated?". Phân đoạn nam chính Kim Seon Ho với lời thoại gây sốt: "Má lúm mà phải nhìn kỹ mới thấy hả? Đây, nhìn sơ là thấy rồi" đã nhanh chóng trở thành âm thanh được các bạn trẻ săn đón nhất hiện nay. (Ảnh: Tiktok @_doanhaimy)
Không nằm ngoài cuộc chơi, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My đã đăng tải đoạn video đu trend vỏn vẹn 10 giây nhưng đủ sức "công phá" mọi ánh nhìn. (Ảnh: Tiktok @_doanhaimy)
Trong video, Doãn Hải My xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế. Chỉ cần nở nụ cười tươi tắn đúng lúc lời thoại vang lên, cô nàng đã khoe trọn chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng "nhìn sơ là thấy". (Ảnh: Tiktok @_doanhaimy)
Đặc biệt, dù đã gia nhập hội bỉm sữa, nhưng làn da căng bóng cùng đường nét thanh tú của Hải My vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Tiktok @_doanhaimy)
Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Đa số bình luận đều dành lời khen có cánh cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nàng WAG. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Dù không hoạt động quá sôi nổi trong showbiz để tập trung cho gia đình nhỏ, nhưng mỗi lần Doãn Hải My "lên sóng" hay bắt trend, cô đều tạo nên một sức hút riêng biệt nhờ vẻ ngoài ngọt ngào và lối sống tích cực. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Phong cách thời trang của Doãn Hải My được nhận xét là thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn giữ nét trẻ trung đúng tuổi. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Cô thường ưu ái những thiết kế tối giản, tông màu nhã nhặn, tập trung vào phom dáng tôn lên vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Trong đời thường, vợ Đoàn Văn Hậu thường ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính với váy hai dây, áo trễ vai hay sơ mi trắng kết hợp quần jeans, vừa thoải mái vừa toát lên thần thái tiểu thư. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Cô thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc da, thực đơn ăn uống lành mạnh cùng cách tập luyện giữ dáng trên trang cá nhân. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Trầm Phương
#Doãn Hải My #má lúm #trend mạng #Hoa hậu Việt Nam #bà xã đoàn văn hậu

